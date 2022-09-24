أوكرانيا تخفض العلاقات الدبلوماسية مع إيران بسبب إمداد روسيا بطائرات مسيرة

أعلنت أوكرانيا، الجمعة، إنها قررت خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وسحب اعتماد السفير بسبب ما وصفته بقرار طهران “العدائي” تزويد القوات الروسية بطائرات مسيرة.

وفي وقت سابق اليوم، قالت أوكرانيا إنها أسقطت 4 طائرات مسيرة إيرانية الصنع “انتحارية”، مما دفع الرئيس فولوديمير زيلينسكي للقول إن طهران تضر بسيادة أوكرانيا ومواطنيها.

واتهمت أوكرانيا والولايات المتحدة إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة، وهو ما نفته طهران، في حين تجاهلت موسكو التعليق، واكتفت بالنفي عبر وسائل إعلامها التي أشارت إلى افتقار واشنطن للأدلة الداعمة.

وقال بيان على موقع وزارة الخارجية الأوكرانية على الإنترنت إن “تزويد روسيا بالأسلحة لشن حرب ضد أوكرانيا عمل عدائي يوجه ضربة خطيرة للعلاقات بين أوكرانيا وإيران”.

وأضاف البيان “ردًا على هذا العمل العدائي، قرر الجانب الأوكراني سحب اعتماد سفير إيران، وكذلك تقليص عدد الموظفين الدبلوماسيين في السفارة الإيرانية في كييف بشكل كبير”.

وتم تسليم الرسالة إلى القائم بأعمال السفير حيث أن المبعوث الدائم مانوشهر مرادي غير موجود حاليًا في أوكرانيا.

وكانت السلطات العسكرية في جنوب أوكرانيا قد قالت في بيان إنها أسقطت طائرة مسيرة من طراز شاهد -136 فوق البحر بالقرب من ميناء أوديسا.

وصباح الجمعة، قُتل مدني في هجوم روسي نفذته مسيرات إيرانية على مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا، بحسب الجيش الأوكراني.

وقال خبراء عسكريون إن الطائرات المسيرة ستكون مفيدة لروسيا في كل من الاستطلاع والهجوم بعد تحديد الأهداف المناسبة والتعامل معها.

يذكر أن روسيا تسلَّمت طائرات إيران المُسيَّرة من طراز “مهاجر 6″ و”شاهد 129″ و”شاهد 191” في شهر أغسطس/آب الماضي، بحسب ما كشف مسؤولون أمريكيون.

وأشارت تقديرات الاستخبارات الأمريكية أن روسيا ستستخدم طائرات إيران المُسيَّرة، التي يمكنها شن هجمات جو-سطح والحروب الإلكترونية والاستهداف في ساحة المعركة المُحتدمة في أوكرانيا.

وكشف فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن أن عسكريين من روسيا تدرَّبوا في إيران في إطار اتفاق بين طهران وموسكو يتعلق بنقل طائرات إيران المُسيَّرة إلى روسيا.

وسبق أن كشف البيت الأبيض، منتصف، يوليو/تموز الماضي، عن معلومات استخباراتية أمريكية تُشير إلى سعي روسيا للحصول على مئات الطائرات بدون طيار -المسلحة وغير المسلحة- من إيران لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.