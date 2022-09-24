سياسة|تركيا

أردوغان يتابع من الجو أكبر سفن تركيا الحربية (فيديو)

24/9/2022

حلقت مروحية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فوق سفينة الأناضول (تي جي غي) المحلية، التي تعد أكبر سفن الأسطول البحري التركي.

ونشر حساب الرئيس التركي على تويتر صورا للرئيس أردوغان أثناء متابعته للسفينة من الجو.

وتأتي هذا الخطوة أثناء توجه أردوغان إلى ولاية سكاريا للمشاركة في افتتاح مشاريع خدمية.

ومن المرتقب أن تدخل السفينة المحلية الخدمة في البحرية التركية بحلول أواخر العام الحالي.

ويبلغ طول (تي جي غي) 231 مترًا وعرضها 32 مترًا، ويصل وزنها مع الحمولة الكاملة إلى 27 ألف طن.

وفي نهاية يونيو/ حزيرن الماضي، أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية إسماعيل دمير، بدء الاختبارات البحرية للسفينة الهجومية البرمائية المتعددة الأغراض.

يذكر أن الصناعات الدفاعية التركية عززت قدرة الجيش وقوات الأمن بالعديد من الأسلحة والمعدات المحلية خلال العام الماضي.

وكانت تركيا قد حددت أهدافا استراتيجية بحلول عام 2053، منها جعل الصناعات الدفاعية التركية مستقلة بنسبة 100%، وإدخال 10 شركات تركية في قائمة أكبر 100 شركة دفاعية في العالم، وزيادة قدرتها التصديرية إلى 50 مليار دولار.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات