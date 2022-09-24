أردوغان يتابع من الجو أكبر سفن تركيا الحربية (فيديو)

حلقت مروحية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فوق سفينة الأناضول (تي جي غي) المحلية، التي تعد أكبر سفن الأسطول البحري التركي.

ونشر حساب الرئيس التركي على تويتر صورا للرئيس أردوغان أثناء متابعته للسفينة من الجو.

Savunma sanayiinde TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE'nin en önemli nişanelerinden biri, yerli ve millî uçak gemimiz, TCG Anadolu… 🇹🇷 pic.twitter.com/om0yvVu7H4 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 24, 2022

وتأتي هذا الخطوة أثناء توجه أردوغان إلى ولاية سكاريا للمشاركة في افتتاح مشاريع خدمية.

ومن المرتقب أن تدخل السفينة المحلية الخدمة في البحرية التركية بحلول أواخر العام الحالي.

ويبلغ طول (تي جي غي) 231 مترًا وعرضها 32 مترًا، ويصل وزنها مع الحمولة الكاملة إلى 27 ألف طن.

وفي نهاية يونيو/ حزيرن الماضي، أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية إسماعيل دمير، بدء الاختبارات البحرية للسفينة الهجومية البرمائية المتعددة الأغراض.

Artık geri sayıma geçtik! #ANADOLU gemimizde projenin son aşaması olan Deniz Kabul Testlerine başladık ve çeşitli sistemler için testler icra ediyoruz. Doğrulama ve sertifikasyon faaliyetlerinden sonra envantere alacağımız ANADOLU’yla denizlerdeki gücümüze güç katacağız.🌊🚢 pic.twitter.com/d59obQrEDv — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) June 25, 2022

يذكر أن الصناعات الدفاعية التركية عززت قدرة الجيش وقوات الأمن بالعديد من الأسلحة والمعدات المحلية خلال العام الماضي.

وكانت تركيا قد حددت أهدافا استراتيجية بحلول عام 2053، منها جعل الصناعات الدفاعية التركية مستقلة بنسبة 100%، وإدخال 10 شركات تركية في قائمة أكبر 100 شركة دفاعية في العالم، وزيادة قدرتها التصديرية إلى 50 مليار دولار.