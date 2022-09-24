أب يفقد ابنته وأحفاده الأربعة في كارثة غرق مركب طرطوس (فيديو)

قال أحد ذوي ضحايا كارثة غرق مركب يقلّ مهاجرين غير نظاميين قبالة السواحل السورية للجزيرة مباشر إن الذين قرروا خوض هذه الرحلة يعلمون أنهم يواجهون الموت ولكن كان لديهم أمل في النجاة والخروج من البلد.

جاء ذلك خلال حديثه للجزيرة مباشر عبر برنامج (المسائية)، وقال محمد التلاوي الذي فقد ابنته وأبناءها الأربعة في الحادث “هذا القارب كان عليه ابنتي ومعها 4 أطفال وزوجها، نجا الزوج وتسلمت بالأمس جثتين لطفلتين وتم دفنهما، وعدت اليوم للمستشفى صباحًا واستلمت جثة طفل آخر وأرسلته إلى القرية ليدفن”.

وأضاف التلاوي “الآن أنا قادم من سوريا من طرطوس وما زال هناك ابنتي ومعها أصغر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و11 سنة”.

وعن الحال التي بدا عليها من وصلوا إلى لبنان، قال التلاوي “حالة من اليأس وهؤلاء الذين صعدوا المركب يعلمون أنهم يواجهون الموت ولكنهم يقولون هنا موت وهناك موت ولكن عندهم أمل أن ينجو فيخرجون من هذا البلد”. وأضاف “البلد كلها مأساة والدولة عاجزة عن فعل أي شيء للناس”.

وتابع “الأطفال الصغار خرجوا ميتين والسمك قد أكلهم، وكل من كان له أحد من الغرقى عجز عن التعرف عليه وقاموا بإجراء تحليل DNA (الحمض النووي) للتعرف على هويات الجثث”.

وقال التلاوي في أسى “قد تكون ابنتي بين الضحايا التي رأيتهم اليوم ولكن الجثث منتفخة وتأذت من البحر ولم أتعرف عليها”. وأضاف “ابنتي عمرها 27 عامًا وطفلها عمره 6 سنوات لم أتسلم جثتهما، والزوج الناجي بين الحياة والموت”.

الجزيرة مباشر تلتقي عدد عائلة أحد المفقودين اللبنانيين في حادث غرق مركب قبالة سواحل #طرطوس بسوريا https://t.co/IyMmLetusU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 24, 2022

وكان قارب قد انطلق قبل أيام من سواحل شمالي لبنان وعلى متنه طالبو لجوء غير نظاميين من جنسيات لبنانية وفلسطينية وسورية كانت وجهتهم إحدى الدول الأوربية، غرق قرب سواحل طرطوس السورية.

ووفقاً لآخر حصيلة صادرة عن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حميه فإن عدد ضحايا غرق القارب بلغ 87 فيما جرى إنقاذ 20 ناجيًا تجري معالجتهم في مستشفى طرطوس.