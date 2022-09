واشنطن تعلن عن مساعدات جديدة لمسلمي الروهينغيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده أعلنت، الخميس، تقديم مساعدات إنسانية إضافية لمسلمي الروهينغيا في ميانمار بقيمة تربو على 170 مليون دولار.

وذكر بلينكن في بيان أن الحزمة الجديدة من المساعدات تشمل إعانات تتجاوز 93 مليون دولار من وزارة الخارجية، وأخرى تربو على 77 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضاف أنه “بهذا التمويل الجديد، وصل إجمالي مساعداتنا فيما يخص أزمة اللاجئين الروهينغيا إلى ما يقرب من 1.9 مليار دولار منذ أغسطس آب 2017، عندما أُجبر أكثر من 740 ألفًا من الروهينغيا على الفرار بحثًا عن الأمان في كوكس بازار في بنغلادش”.

Since August 2017, the United States has provided nearly $1.9 billion in critical humanitarian assistance to those affected by the Rakhine State and Rohingya crisis. We stand with the Rohingya and their hosts and remain gravely concerned by the humanitarian situation in Burma.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 22, 2022