الرئيس الإيراني يلغي مقابلة مع “سي إن إن” لرفض المذيعة ارتداء الحجاب (صورة)

أكدت الصحفية المخضرمة في شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية كريستيان أمانبور أنها رفضت وضع الحجاب لإجراء مقابلة مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في نيويورك، ما أدى إلى إلغاء اللقاء.

وبحسب تغريدات نشرتها رئيسة قسم الشؤون الدولية في شبكة “سي إن إن”، حضر مستشار للرئيس الإيراني لرؤيتها “بعد مرور 40 دقيقة على الموعد الذي كان من المفترض إجراء المقابلة فيه” لإبلاغها بأن الرئيس الإيراني “يقترح” أن تضع الحجاب “لأننا في شهري محرّم وصفر الفضيلين”.

وقالت أمانبور المولودة في بريطانيا لأب إيراني “رفضت بكياسة. نحن في نيويورك حيث لا تنص أي قوانين أو تقاليد على وضع الوشاح. وأشرت إلى أن أحدًا من الرؤساء الإيرانيين الذين التقيتهم خارج إيران لم يطلب ذلك”.

And so we walked away. The interview didn’t happen. As protests continue in Iran and people are being killed, it would have been an important moment to speak with President Raisi. 7/7 pic.twitter.com/kMFyQY99Zh

— Christiane Amanpour (@amanpour) September 22, 2022