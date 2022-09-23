انطلاق استفتاء الانضمام إلى روسيا في 4 مقاطعات أوكرانية وكييف تعلن استعادة بلدة في الشرق

انطلق اليوم الجمعة، استفتاء الانضمام إلى روسيا في 4 مقاطعات مدعومة من موسكو شرقي أوكرانيا، في خطوة نددت بها الدول الغربية وقالت إنها لن تعترف بنتائجها، فيما أعلنت كييف تقدّم قواتها في شرق البلاد.

وتجري الاستفتاءات في دونيتسك ولوغانسك بشرق أوكرانيا، كما في منطقتي خيرسون وزابوريجيا الواقعتين جنوبا، وقد أثارت إدانات واسعة واعتبرها حلفاء كييف زائفة.

وبدأت الاستفتاءات عند الخامسة صباحًا بتوقيت غرينتش وتستمرّ 5 أيام، وتأتي في أعقاب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع تعبئة جزئية لنحو 300 ألف من عناصر الاحتياط.

وبثت وكالة تاس الروسية للأنباء مشاهد تظهر مسؤولين في باحات مبان في دونيتسك وهم يبلغون السكان بالمذياع أن التصويت بدأ وكانوا يحيطون بأحد المواطنين لدى إدلائه بصوته.

وفي منطقتي دونيتسك ولوغانسك الواقعتين شرقا، واللتين اعترف بوتين باستقلالهما حتى قبل بدء الحرب على أوكرانيا، سيُطلب من السكان الإجابة عما إذا كانوا يؤيدون “انضمام جمهوريتهم إلى روسيا”، حسب وكالة الأنباء الروسية تاس.

وفي خيرسون وزابوريجيا سيُطرح سؤال “هل تؤيد الانفصال عن أوكرانيا، وإقامة دولة مستقلة وانضمامها إلى الاتحاد الروسي بوصفها تابعة للاتحاد الروسي؟”.

استعادة بلدة في الشرق

وأعلن الجيش الأوكراني، اليوم، استعادة بلدة من القوات الروسية في منطقة دونيتسك بشرق البلاد، وقال اوليكسي غروموف المسؤول في هيئة الأركان العسكرية الأوكرانية للتلفزيون إن “الجيش الأوكراني استعاد ياتسكيفكا”.

وتؤكد السيطرة على هذه البلدة الواقعة على الضفة الشرقية لبحيرة أوسكيل استمرار الهجوم المضاد الذي سبق أن أتاح لكييف استعادة السيطرة على آلاف الكيلومترات المربعة في منطقة خاركيف المجاورة.

وأوضح غروموف أن “الأوكرانيين استعادوا أيضا السيطرة على مواقع جنوب باخموت”، المدينة الرئيسية في منطقة دونيتسك والمستهدفة منذ أسابيع بهجمات روسية.

وفي وقت سابق هذا الشهر استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على غالبية منطقة خاركيف (شمال شرق) في هجوم كبير مضاد حررت خلاله مئات القرى والبلدات التي ظلت لأشهر تحت السيطرة الروسية.