مصرع عشرات المهاجرين جراء غرق زورق بمياه طرطوس السورية والجزيرة مباشر ترصد مشاعر أهالي الضحايا (فيديو)

ارتفع عدد المهاجرين الذين لقوا مصرعهم الخميس، إثر غرق زورق قبالة سواحل محافظة طرطوس غربي سوريا، إلى 34، وفق وكالة أنباء النظام السوري.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن زورقًا يحمل أشخاصًا من جنسيات مختلفة غرق قرب سواحل جزيرة أرواد في طرطوس.

وقال سامر قبرصلي مدير عام الموانئ البحرية لدى النظام في تصريحات صحفية إنهم أنقذوا 14 شخصًا، مشيرًا إلى استمرار عمليات البحث بمشاركة زوارق خفر السواحل.

غرق زورق قبالة شاطئ #طرطوس بعد انطلاقه من شمال #لبنان وعلى متنه أكثر من 150 من المهاجرين pic.twitter.com/RlvKJHlZdk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 22, 2022

وأضاف “وفق أقوال الناجين، انطلق الزورق من المنية في لبنان منذ أيام عدة بقصد الهجرة ويحمل أشخاصًا من جنسيات مختلفة”.

وأفاد التلفزيون السوري بأن عدد الذين كانوا على متن الزورق الغارق قبالة شاطئ طرطوس يتجاوز 150.

وقال مراسل الجزيرة مباشر في مدينة عكار اللبنانية، إن الزورق أبحر من شمالي لبنان، وإنه لا معلومات مؤكدة حتى الآن عن العدد الإجمالي للضحايا، نظرًا لأن الزورق كان يحمل مهاجرين من جنسيات عدة.





وأجرت الجزيرة مباشر لقاءات مع بعض أهالي المهاجرين الذين كانوا على متن الزورق، وذلك أثناء انتظارهم في حالة من الخوف والقلق لمعرفة أي أخبار عن ذويهم وسط تضارب المعلومات.

ولم يتمالك بعض الأهالي دموعهم وانطلقت صرخات النساء وبكائهن حزنًا على ما حدث.

وقال أحد الأهالي إن المهاجرين قرروا ترك لبنان بسبب الفقر وتدهور الأوضاع المعيشية، بالإضافة إلى محاولة تأمين مستقبل أبنائهم.

وتزداد محاولات لبنانيين وسوريين للهجرة بشكل غير قانوني من لبنان باتجاه دول أوربية، في ظل تدهور غير مسبوق للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع معدلات الفقر.

ومنذ أواخر 2019، يشهد لبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي إحدى أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ أواسط القرن التاسع عشر، حيث أدت الأزمة إلى انهيار مالي ومعيشي وشح في الوقود والطاقة وسلع أساسية أخرى.