زيلينسكي يطرح 5 شروط للتفاوض على تسوية سلمية مع روسيا.. ما هي؟

طرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 5 شروط للتفاوض على تسوية سلمية مع روسيا.

وقال زيلينسكي في كلمة مسجلة أمام الأمم المتحدة إن خطته لإحلال السلام تتضمن:

المحاسبة على “جريمة العدوان الروسي” ضد أوكرانيا، على حد قوله. حماية الأرواح. استعادة الأمن والسلامة الإقليمية. الضمانات الأمنية. التصميم على حق الدفاع عن النفس.

ومنذ 24 فبراير/شباط الماضي، تشن روسيا هجومًا عسكريًا على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم عديدة إلى فرض عقوبات اقتصادية على موسكو، التي تشترط لإنهاء هجومها تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة تدخلًا في سيادتها.

وتابع زيلينسكي “أوكرانيا وأوربا والعالم يريدون السلام، ونعرف من هو الشخص الوحيد الذي يريد الحرب (يقصد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)”.

وأضاف “أوكرانيا أظهرت قوتها في ساحة المعركة، مستخدمة حقها في الدفاع عن النفس وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وسنرى ما ستكون عليه نهاية هذه الحرب، وما ستكون الضمانات لتحقيق سلام دائم”.

وفيما يتعلق بالنقطة الأولى من خطته للسلام، دعا زيلينسكي إلى إنشاء محكمة خاصة لمعاقبة روسيا على “جريمة العدوان” ضد بلاده.

وأردف “سيحمل هذا إشارة لجميع المعتدين المحتملين بأنه ينبغي لهم السعي إلى السلام أو تحمل المسؤولية من جانب العالم. لقد أعددنا خطوات دقيقة لإنشاء مثل هذه المحكمة، سيتم تقديمها لجميع الدول”.

وحذّر زيلنسكي من أن بوتين “يحضر لهجوم جديد على أوكرانيا.. روسيا تريد قضاء فصل الشتاء في الأراضي الأوكرانية المحتلة وتجهز جنودها وتعدهم لشن هجوم جديد، أو على أقل تقدير إعداد تحصينات على أرضنا المحتلة والقيام بالتعبئة العسكرية في الداخل”.

واستبعد إتمام أي تسوية مع روسيا على أساس مختلف عن خطته للسلام، محذرًا من أنه “كلما زاد الإرهاب الروسي قل احتمال الجلوس إلى طاولة المفاوضات”، على حد قوله.

وأعرب زيلينسكي عن تقديره للبلدان التي صوتت لصالح قرار الجمعية العامة بشأن الموافقة على بث خطابه.

وبأغلبية 101 دولة بينها تركيا، اعتمدت الجمعية العامة الجمعة قرارًا يسمح لزيلينسكي بالمشاركة في اجتماعاتها رفيعة المستوى من خلال كلمة مسجلة.