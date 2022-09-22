رئيس المجلس اليهودي في كردستان العراق يعتنق الإسلام

أعلن آرام عزت “رئيس المجلس اليهودي” في إقليم كردستان العراق إسلامه إيمانًا منه “بصحة وسلامة معتقدات الإسلام ومبادئه”.

وقال آرام إنه اتخذ قراره باعتناق الإسلام “لأجل الله تعالى فقط”، مضيفًا أنه “من الجميل أن يعود إلى جادة الصواب في سبيل الله”.

وأعرب آرام، 36 عامًا، عن فخره باعتناق الإسلام.

وأشار إلى أنه كان رئيسًا للمجلس اليهودي لكردستان العراق نحو 6 سنوات متتالية، كان يتمتع خلالها بمكانة كبيرة.

ولا توجد أرقام رسمية لأعداد اليهود في العراق أو إقليم كردستان، لكن هناك تقديرات بأن عدد العائلات اليهودية في كردستان يبلغ أقل من 400 عائلة.

وبعد عقود من المنع، سمح القانون 5 لسنة 2015 الصادر من برلمان إقليم كردستان، لليهود بممارسة طقوسهم مثل الأديان الأخرى.