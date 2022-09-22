خلال عرض عسكري في ذكرى الحرب مع العراق.. إيران تكشف عن صاروخ “رضوان” (فيديو)

كشفت إيران، الخميس، عن صاروخ باليستي جديد متوسط المدى خلال عرض عسكري في ذكرى الحرب العراقية الإيرانية، كما أعلن التلفزيون الإيراني.

وقال التلفزيون لدى بثه مشاهد للصاروخ على عربة عسكرية “صاروخ رضوان الباليستي الذي يعمل بالوقود السائل يبلغ مدى عملياته 1400 كيلومتر”.

وعُرض صاروخ رضوان في طهران خلال العرض السنوي للقوات المسلحة لإحياء ذكرى بدء الحرب مع العراق (1980-1988).

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن اللواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري قوله “إنه صاروخ بالستي دقيق يخترق الغلاف الجوي بسرعة 8 أضعاف سرعة الصوت”.

وفقًا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، تمتلك إيران نحو 20 نوعًا من الصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى الصواريخ والطائرات بدون طيار، ويبلغ مدى صواريخ قيام-1 800 كيلومتر بينما يصل مدى غدر-1 إلى 1800 كيلومتر.

وفقًا لمعهد الأبحاث البريطاني في العلاقات الدولية، فإن الأولوية في مجال التسلح بالنسبة لإيران الآن هي دقة صواريخها.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن الحرس الثوري عن تطوير صاروخ خيبرشيكان متوسط المدى القادر على “إصابة أهداف في دائرة 1450 كيلومترًا”.