حماس تحذر الاحتلال الإسرائيلي من جر المنطقة إلى “حرب دينية” (فيديو)

حذّرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، إسرائيل من جر المنطقة إلى “حرب دينية مفتوحة”، بسبب انتهاكاتها في المسجد الأقصى ومدينة القدس.

وقال محمود الزهار عضو المكتب السياسي للحركة، في مؤتمر صحفي عقده بالمسجد العمري الكبير، بمدينة غزة، إن حركته تتابع التحضيرات التي تقوم بها “الجماعات الصهيونية” لإحياء مواسم الأعياد اليهودية المزعومة، عبر اقتحام وتدنيس الأقصى.

وأضاف: الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات الانتهاكات بالقدس والأقصى، وإمكانية جرّ المنطقة إلى حرب دينية مفتوحة تنتهي بزواله.

وتابع: ما يجري في القدس والأقصى من تسارع أشكال العدوان ووتيرة المخططات الصهيونية التهويدية يشكّل اعتداءً سافرًا على المكانة الدينية والإسلامية للمدينة والمسجد.

وقال إن “الجرائم تهدف إلى طمس المعالم الإسلامية والمسيحية العريقة في فلسطين، وفرض أوهام كاذبة بالغطرسة والهيمنة وقوة السلاح لتغيير الوجه الإسلامي الحقيقي في القدس والأقصى، وصولًا إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني”، مضيفًا الاحتلال يضرب “بعرض الحائط المواثيق والقرارات الدولية كافة”.

ودعا الزهار، الأردن صاحب الولاية الدينية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس، إلى التدخل العاجل والفوري، للمشاركة في حماية القدس.

كما طالب الدول العربية والإسلامية بـ”التحرك الفوري لردع الاحتلال وإجباره على وقف مخططاته العنصرية والعمل على رفع ملف الجرائم والانتهاكات الصهيونية بحق القدس والأقصى إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب”.

ويبدأ الاحتلال الإسرائيلي في 26 سبتمبر/ أيلول الجاري احتفالات رأس السنة العبرية، ثم يوم الغفران اليهودي، في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ودعت جماعات يمينية إسرائيلية إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى، وهو ما ردّ عليه نشطاء فلسطينيون بالدعوة إلى شد الرحال إلى المسجد، والاعتصام به.

ومنذ عام 2003 تسمح شرطة الاحتلال الإسرائيلي لمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، من دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية التي تطالب بوقف تلك الاقتحامات.

وتزداد الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد خلال فترات الأعياد الإسرائيلية.