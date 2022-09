بعد مهاجمة سفارتها من قبل متظاهرين.. إسرائيل تستدعي سفير المكسيك في تل أبيب للتوبيخ (فيديو)

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الخميس، سفير المكسيك في تل أبيب لجلسة توبيخ، بعد أن خطّ محتجون على مبنى سفارتها في مكسيكو سيتي عبارة “الموت لإسرائيل”.

ويطالب المحتجون إسرائيل بتسليم مسؤول مكسيكي سابق، متهم بجرائم متعلقة بانتهاك حقوق الإنسان واختلاس أموال.

وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري، الخميس “تعرضت سفارة إسرائيل في مكسيكو سيتي للتخريب من قبل متظاهرين يطالبون إسرائيل بتسليم مسؤول كبير سابق، مطلوب لصلته باختفاء 43 طالبًا في عام 2014”.

وأضاف “شوّه المتظاهرون السفارة بما في ذلك خطّ شعار (الموت لإسرائيل)، وبعد الحادث، استدعت إسرائيل السفير المكسيكي في إسرائيل”.

Mexico: Demonstrators sprayed the Israeli embassy, including 'death to Israel', ​​as part of their demand that Israel extradite a for involved in the disappearance of the 43 students in 2014 – Tomas Zeron, a senior member of the Mexican government at the time. pic.twitter.com/N0wqoQirBZ

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون للموقع “نحن ننظر إلى هذه القضية بجدية شديدة، نتوقع أن تفي المكسيك بالتزاماتها الدولية”.

ولفت إلى أن المتظاهرين يطالبون بتسليم توماس زيرون، الرئيس السابق لوكالة التحقيقات الجنائية المكسيكية.

وقال “يواجه زيرون، الموجود حاليًا في إسرائيل ويطلب اللجوء، مزاعم بوجود مخالفات خطيرة تحيط بالتحقيق في واحدة من أسوأ مآسي حقوق الإنسان في البلاد، فضلًا عن اتهامات بالتعذيب والاختلاس”.

وأضاف “زيرون مطلوب بتهمة المساس بالتحقيق في اختفاء 43 طالبًا في عام 2014، كما أنه متهم باختلاس أكثر من 50 مليون دولار وتعذيب المشتبه بهم”.

وتابع الموقع الإسرائيلي “فرّ زيرون من المكسيك بعد إعادة فتح قضية الاختطاف الجماعي، بعد انتخاب أندريس مانويل لوبيس أوبرادور في عام 2018، وهو موجود في إسرائيل منذ ذلك الحين وطلب اللجوء”.

وفي أغسطس/آب الماضي، انتقد الرئيس المكسيكي الحكومة الإسرائيلية، لما وصفه بحمايتها لمسؤول سابق كبير مطلوب في المكسيك بتهمة التلاعب في تحقيق في اختفاء 43 طالبًا في 2014.

وقد ألقت المكسيك القبض على رئيس زيرون السابق، المدعي العام السابق خيسوس موريللو، بتهم الاختفاء القسري والتعذيب وعرقلة العدالة فيما يتصل بالتحقيق في ما حدث للطلاب.

In front of the Israeli embassy in Mexico City, protesters demand the extradition of Tomás Zerón who is a former government official accused of torturing witnesses as well as manipulating evidence & the crime scene in the case of #Ayotzinapa.🖤❤️🧵1/2 #NosFaltan43

📸:@deabajoml pic.twitter.com/XpfRwAHXa8

— Voices in Movement (@VIM_Media) September 22, 2022