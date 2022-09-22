بعد التصعيد الأخير بين أرمينيا وأذربيجان.. الجزيرة مباشر ترصد الأوضاع في كاراباخ (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر الأوضاع بعد جولة التصعيد الأخيرة بين أرمينيا وأذربيجان في المناطق التي استعادت أذربيجان السيطرة عليها بعد حرب عام 2020 في إقليم كاراباخ.

وأشار مراسل الجزيرة مباشر إلى أن الوصول للمنطقة يتطلب تصريحا خاصا من السلطات حيث أنها مزروعة بآلاف الألغام التي لا تزال موجودة على جانبي الطرق والتي تركها الجانب الأرميني قبل انسحابه.

وتظهر على جانبي الطرق التي مهدتها السلطات الأذرية بعد الحرب مئات اللوحات التي تحذر المواطنين من الألغام.

وفي جولة في قرية طاليش إحدى قرى إقليم كاراباخ رصدت كاميرا الجزيرة مباشر تدمير جميع المباني في القرية وعدم وجود سكان حتى الآن لعدم سماح السلطات بعودتهم بسبب وجود الألغام التي زرعتها السلطات الأرمينية قبل انسحابها ولم يتم تطهيرها حتى الآن.

وتعد جولة التصعيد الأخيرة بين أرمينيا وأذربيجان هي الأكبر منذ توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار برعاية روسية عام 2020.

ولا تسمح السلطات الأذرية حتى الآن للمدنيين بالعودة للإقليم بسبب الألغام “عدا بعض القرى” التي تم تطهيرها من الألغام.

ولا تزال أرمينيا تسيطر على عدد من القرى والبلدات في المناطق التي كان من المفترض أن تنسحب منها وفقا لاتفاقية وقف إطلاق النار عام 2020.

يذكر أن اشتباكات حدودية قد اندلعت بين أذربيجان وأرمينيا في 12 سبتمبر الجاري، وقالت وزارة الدفاع الأذرية إن مجموعات تخريبية من القوات الأرمينية زرعت ألغاما في أراض وطرق بين مواقع الجيش الأذربيجاني، مما أدى إلى اندلاع الاشتباكات.