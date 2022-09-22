إصابة إسرائيليين في عملية طعن وحادث سير بالضفة (فيديو)

أصيب عدد من الإسرائيليين، الخميس، في عملية طعن قرب مفترق مستوطنة (موديعين الغربي) وسط الضفة الغربية، بحسب بيان لشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الشرطة في بيان “تلقت الشرطة بلاغًا عن حادث طعن في مفترق موديعين الغربي، طعن خلاله 3 إسرائيليين حالاتهم طفيفة”. بينما نقلت وكالة شهاب الفلسطينية عن إذاعة جيش الاحتلال أن عدد الإصابات وصل إلى 8 مستوطنين منهم 2 تعرضوا للطعن، و5 بغاز الفلفل، وواحد ضربًا خلال محاولة السيطرة على المنفذ.

#شاهد| مكان عملية الطعن قرب حاجز بيت سيرا جنوب غرب رام الله، والتي أدت إلى إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين واستـــــشهاد المنفذ. pic.twitter.com/piMAiP0wEo — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 22, 2022

وأضاف بيان شرطة الاحتلال “قام ضابط شرطة بتحييد المشتبه به في مكان الحادث”.

وعادة ما يُقصد بمصطلح “تحييد” قتل المنفذ، لكن أحيانًا يشير إلى احتمال إصابته بإطلاق النار.

في السياق، رحب الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم بعملية الطعن، قائلًا إن العمليات “ستتصاعد في الأيام القادمة بعد الاعتداءات بحق المسجد الأقصى”.

من جهته، قال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع لإذاعة الأقصى “عملية الطعن البطولية رسالة بأن المقاومة مستمرة وأن جرائم الاحتلال والاقتحامات المرتقبة لن تقابل إلا بالعمليات البطولية والمقاومة”.

مصادر عبرية: "قوات الاحتلال تعتقل شاباً قرب مكان عــمــلــية الطعن جنوب غرب رام الله". pic.twitter.com/o1dz6NTlkE — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 22, 2022

وفي نابلس، أصيب شاب، مساء الخميس، إثر إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس.

#شاهد| استنفار لجيش الاحتلال بعد إصابة أحد جنوده بعـمـلـية دهس قرب بلدة حوارة جنوب نابلس pic.twitter.com/LWUcLB6v09 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 22, 2022

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الشاب كان يقود سيارته وتعرض لحادث سير، وقالت مواقع فلسطينية إن الحادث أسفر عن إصابة مستوطنين.

#شاهد| لحظة نقل الجندي المصاب بعملية الدهس قرب حوارة جنوب نابلس pic.twitter.com/M6te1Q6ZPe — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 22, 2022

وأفادت مصادر أمنية، لـ”وفا”، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص صوب سائق مركبة عقب حادث سير أصيب فيه أحد الجنود المنتشرين في الشارع الرئيس ببلدة حوارة بصورة طفيفة.

قوات الاحتلال تنتشر قرب مكان عـمـــلــية الدهس في حوارة جنوب نابلس pic.twitter.com/WF7AxA6fpR — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 22, 2022

وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال اعتقلوا السائق، رغم إصابته، ورغم أن ما حدث لا يعدو كونه حادث سير، مضيفة أن عددًا من المستوطنين تجمهروا وسط البلدة، عقب الحادث، وقاموا باستفزاز المواطنين.

من مكان عملية الدهس قرب بلدة حوارة جنوب نابلس pic.twitter.com/KYOUzftJ2a — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 22, 2022

وتتعرض بلدة حوارة لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين الذين يهاجمون المواطنين ويرشقون مركباتهم وممتلكاتهم بالحجارة، ويحاولون إزالة علم فلسطين ومنع رفعه على الأعمدة، كما ينتشر جنود الاحتلال بكثافة على مدار 24 ساعة على الشارع الرئيس وسط البلدة ويقومون باستفزاز المواطنين واستهدافهم وتوفير الحماية للمستوطنين خلال تنفيذهم اعتداءاتهم.