ألقت طفليها في البحر بعد وفاتهما.. سورية لاجئة تروي للجزيرة مباشر تفاصيل رحلة الموت (فيديو)

روت أسرة سورية لاجئة ألقت طفليها في البحر بعد أن فارقا الحياة، متأثرين بالبرد والمرض خلال رحلة هجرة غير نظامية، تفاصيل رحلة الموت.

وقالت مجد عادل والدة الطفلين، إن طفلها الأول توفي في 4 سبتمبر/أيلول بسبب البرد القارس الذي تعرض له وسط البحر. بينما توفي طفلها الآخر بسبب حمى لم يستطع الشفاء منها.

وأشارت إلى أنها لجأت إلى خيار رمي أولادها في عرض البحر بعد أن فقدوا الأمل بالنجاة، وظنوا أنهم يواجهون الموت.

وبدأت الرحلة في 27 أغسطس/آب حتى 14 سبتمبر، وكان على متن القارب 32 شخصًا، توفي منهم 6.

في عرض البحر.. سوري يلقي بأحد أطفاله إلى البحر بعد أن فارق الحياة عطشًا على أحد قوارب الهجرة غير الشرعية#الجزيرة_مباشر #سوريا #لجوء #هجرة #أوروبا pic.twitter.com/eRTx2Br7Rg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 17, 2022

وأشارت مجد إلى تعرضهم للخداع، بعدما دفعوا 20 ألف يورو -استدانوها بالكامل-، إذ كان من المفترض أن تكون الرحلة بالباخرة لا بقارب صغير خال من أدنى مقومات السلامة.

ودعت الأم كل شخص لديه عائلة ويسعى للهجرة غير الشرعية، أن يراجع قراره مرارًا، حتى لا يتجرع ما ذاقته بفقدانها لأبنائها.

وكان مغردون على مواقع التواصل عبّروا عن حزنهم من مشهد إلقاء مجد وزوجها لأطفالهما في البحر، والذي وصفوه بـ “المبكي”، وتساءل آخرون عن واقع السوريين الصعب في ظل المآسي الناجمة عن رحلات الهجرة.

وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن رحلات الهجرة، عبر المتوسط، باتت أكثر فتكًا من ذي قبل، مشيرة إلى عبور أكثر من مليون لاجئ ومهاجر هذا البحر نحو أوربا منذ 2015.