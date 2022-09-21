“يرسلونكم للقبور”.. مفتي أوكرانيا يوجّه رسالة لمسلمي روسيا بعد إعلان بوتين التعبئة الجزئية (فيديو)

وجّه مفتي أوكرانيا سعيد إسماعيلوف -الذي انضم للقتال في صفوف جيش بلاده- كلمة لمسلمي روسيا، وطالبهم بعدم الاستجابة للتعبئة والالتحاق بالخدمة العسكرية التي دعا إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال في تسجيل مصور، الأربعاء “أريد أن أوجه رسالة إلى مسلمي روسيا فيما يخص التعبئة الجزئية التي أعلنت موسكو عنها. نحن أسميناها المقبرية، أي أنهم يرسلونكم إلى القبور”، محذرا من المشاركة في القتال ضد أوكرانيا.

وأضاف “أريد أن أذكركم أن عشرات الآلاف من الجنود الروس قتلوا على أرضنا الأوكرانية، فضلا عن مئات الآلاف في الأسر وعدد مثلهم أصبحوا معاقين بعد خسارتهم أطرافهم”.

وتساءل مستنكرا “هل تريدون أن تصبحوا معاقين وأن تفقدوا أطرافكم أو تلقوا حتفكم لأجل إمبريالية بوتين؟ نحن ندافع عن أرضنا وعن أسرنا وأطفالنا”.

"يرسلونكم للقبور".. مفتي #أوكرانيا يوجّه رسالة لمسلمي #روسيا

• مفتي #أوكرانيا سعيد إسماعيلوف -الذي انضم للقتال مع جيش بلاده- يوجّه كلمة لمسلمي #روسيا ويدعوهم لعدم الاستجابة للتعبئة والالتحاق بالخدمة العسكرية التي دعا إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين pic.twitter.com/BUlLjKzgFQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 21, 2022

ووضع إسماعيلوف مسلمي روسيا أمام خيارين، الأول عدم الانضمام للجيش عبر الفرار بعيدا من روسيا أو التهرب من الخدمة العسكرية، بينما الخيار الثاني تسليم أنفسهم في حال أجبروا على التجنيد، وعندها “سيقدم لهم الأوكرانيون الشاي ويسمحون لهم بالصلاة 5 مرات”.

وأمر بوتين في وقت سابق بتعبئة جزئية للقتال في أوكرانيا ووجه تهديدا ضمنيا باستخدام الأسلحة النووية فيما وصفه حلف شمال الأطلسي بأنه عمل يائس “ومتهور” في مواجهة الهزيمة الوشيكة لروسيا.

وأعلن ممثلو مقاطعات لوهانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيا المدعومين من روسيا، الثلاثاء، عزمهم تنظيم استفتاءات للانضمام إلى روسيا في الأيام القادمة.