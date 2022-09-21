قيادي بحركة النهضة التونسية يروي للجزيرة مباشر وقائع التحقيق معه في قضية التسفير (فيديو)

قال الحبيب اللوز القيادي في حركة النهضة للجزيرة مباشر إن الغرض من التحقيق معه ومع راشد الغنوشي رئيس الحركة في القضية المعروفة بـ”تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر” هو “ربط الحركة بالتنظيمات الإرهابية”.

وروى القيادي في حركة النهضة في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر وقائع التحقيق الذي جرى معه في القضية.

وذكر أن المحققين سألوه عما إذا كانت هناك علاقة تربط حركة النهضة بأنصار الشريعة وما إذا كانت الحركة قد قامت بتسفير الشباب إلى سوريا.

ونفى القيادي في النهضة صحة أي من هذه الاتهامات، مؤكدا أنها ليست صحيحة ولا دليل عليها، ولكنها تتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن من بين الأمور التي أثيرت في التحقيق اتهامه بتعيين صهره في منصب رفيع بوزارة الداخلية. وأوضح أنه رد قائلا إن جميع أولاده من الذكور وليس لديه بنات.

وأنهت النيابة التونسية التحقيق مع الحبيب اللوز دون احتجازه، وسيعرض الأربعاء أمام دائرة مكافحة الإرهاب.

وقرر قاضي التحقيق التحفظ على نائب رئيس الحركة علي العريض على ذمة التحقيق حتى الأربعاء، بعد جلسة دامت نحو 14 ساعة.

وبدأت التحقيقات في هذا الملف إثر شكوى تقدمت بها فاطمة المسدي، النائبة البرلمانية السابقة عن حركة “نداء تونس” في ديسمبر/ كانون الأول 2021 إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.