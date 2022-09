روسيا.. مظاهرات رافضة لإعلان بوتين التعبئة العسكرية والشرطة تعتقل عشرات المحتجين (فيديو)

اعتقلت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، متظاهرين رافضين لإعلان الرئيس فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية مع دخول الحرب في أوكرانيا شهرها السابع.

وتظاهر العديد في مدينة ييكاتيرينبرغ، رابع أكبر مدينة في روسيا من حيث عدد السكان، احتجاجًا على إعلان بوتين تعبئة جزئية تشمل 300 ألف جندي من قوات الاحتياط، وعبّروا عن رفضهم للحرب الجارية في أوكرانيا.

ووصف الزعيم الروسي المعارض والمسجون حاليًا أليكسي نافالني المعارض الحرب في روسيا بأنها “إجرامية فاشلة”.

وقال نافالني، إن “بوتين يرسل المزيد من الروس إلى الموت من أجل حرب فاشلة”، مضيفًا في رسالة مصورة من السجن سجلها ونشرها محاموه “من الواضح أن الحرب الإجرامية تزداد سوءًا وتتعمق، ويحاول بوتين إشراك أكبر عدد ممكن في هذا”.

وأضاف نافالني “هو (بوتين) يريد تلطيخ مئات الآلاف من الناس بهذه الدماء”.

وكانت المعارضة الروسية دعت الأربعاء إلى احتجاجات على قرارات الرئيس بوتين.

من جانبه قال تحالف فيسنا المناهض للحرب إن التعبئة “تعني الإلقاء بآلاف الرجال الروس -آبائنا وإخوتنا وأزواجنا- في مفرمة الحرب. الآن حلت الحرب في كل بيت وكل أسرة”.

ودعا التحالف الروس إلى النزول إلى الشوارع في المدن الكبرى اليوم الأربعاء.

وفي الأيام التي أعقبت بدء الحرب، اتخذت شرطة مكافحة الشغب إجراءات صارمة ضد احتجاجات الشوارع الليلية، واعتقلت ما لا يقل عن 16 ألف محتج، وفقًا لمجموعة أو.في.دي-إنفو الحقوقية.

The #Russian anti-war movement "Vesna" calls for protests against the mobilization. Rallies are announced for 7 p.m. in the center of all Russian cities. pic.twitter.com/2sPgLsrL8V

— NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2022