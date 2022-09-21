روسيا.. مظاهرات رافضة لإعلان بوتين التعبئة العسكرية والشرطة تعتقل عشرات المحتجين (فيديو)

اعتقلت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، متظاهرين رافضين لإعلان الرئيس فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية مع دخول الحرب في أوكرانيا شهرها السابع.

وتظاهر العديد في مدينة ييكاتيرينبرغ، رابع أكبر مدينة في روسيا من حيث عدد السكان، احتجاجًا على إعلان بوتين تعبئة جزئية تشمل 300 ألف جندي من قوات الاحتياط، وعبّروا عن رفضهم للحرب الجارية في أوكرانيا.

ووصف الزعيم الروسي المعارض والمسجون حاليًا أليكسي نافالني المعارض الحرب في روسيا بأنها “إجرامية فاشلة”.

وقال نافالني، إن “بوتين يرسل المزيد من الروس إلى الموت من أجل حرب فاشلة”، مضيفًا في رسالة مصورة من السجن سجلها ونشرها محاموه “من الواضح أن الحرب الإجرامية تزداد سوءًا وتتعمق، ويحاول بوتين إشراك أكبر عدد ممكن في هذا”.

وأضاف نافالني “هو (بوتين) يريد تلطيخ مئات الآلاف من الناس بهذه الدماء”.

وكانت المعارضة الروسية دعت الأربعاء إلى احتجاجات على قرارات الرئيس بوتين.

Мы на днях завершили очередной соцопрос ФБК. Публикуем пока только два вопроса из него. Эти результаты показывают, почему мобилизация может стать последней ошибкой Путина — и почему Шойгу и Путин старательно делают акцент на том, что «срочников воевать никто не посылает». pic.twitter.com/hfMfkKPmT4 — Alexey Navalny (@navalny) September 21, 2022

من جانبه قال تحالف فيسنا المناهض للحرب إن التعبئة “تعني الإلقاء بآلاف الرجال الروس -آبائنا وإخوتنا وأزواجنا- في مفرمة الحرب. الآن حلت الحرب في كل بيت وكل أسرة”.

ودعا التحالف الروس إلى النزول إلى الشوارع في المدن الكبرى اليوم الأربعاء.

وفي الأيام التي أعقبت بدء الحرب، اتخذت شرطة مكافحة الشغب إجراءات صارمة ضد احتجاجات الشوارع الليلية، واعتقلت ما لا يقل عن 16 ألف محتج، وفقًا لمجموعة أو.في.دي-إنفو الحقوقية.

The #Russian anti-war movement "Vesna" calls for protests against the mobilization. Rallies are announced for 7 p.m. in the center of all Russian cities. pic.twitter.com/2sPgLsrL8V — NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2022

نفاد التذاكر

وبعد إذاعة خطاب بوتين بشأن التعبئة الجزئية، نفدت تذاكر الرحلات الجوية التي ستغادر روسيا سريعًا.

وأثار إعلان بوتين، مخاوف من عدم السماح لبعض الرجال في سن التجنيد بمغادرة روسيا، رغم تأكيد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن الاستدعاء سيقتصر على من لديهم خبرة كجنود محترفين، ولن يتم استدعاء الطلاب أو من خدموا مجندين فقط.

ونفدت تذاكر الرحلات الجوية المباشرة من موسكو إلى إسطنبول في تركيا ويريفان في أرمينيا، وهما وجهتان تسمحان للروس بالدخول من دون تأشيرة، الأربعاء، وفقًا لبيانات شركة (أفياسيل).

ولم تعد هناك أماكن متوافرة في بعض الرحلات غير المباشرة أيضًا، مثل الرحلات من موسكو إلى تبليسي في جورجيا، مع وصول تكلفة أرخص الرحلات الجوية من موسكو إلى دبي إلى أكثر من 300 ألف روبل (5 آلاف دولار)، وهو 5 أضعاف متوسط الأجور الشهرية تقريبًا.