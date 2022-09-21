شقيق شيرين أبو عاقلة يطالب الجنائية الدولية ببدء التحقيق في اغتيالها برصاص الاحتلال (فيديو)

طالب أنطون أبو عاقلة شقيق الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة المحكمة الجنائية الدولية ببدء التحقيق في اغتيال شقيقته لمحاسبة المسؤول عن مرتكب الجريمة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، سلمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والاتحاد الدولي للصحفيين وعائلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، ومحامون، شكوى إلى مكتب النائب العام في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، تطالب بـ”فتح تحقيق واستدعاء المسؤولين” عن اغتيال الزميلة شيرين.

وقدمت المحاميتان جينيفر روبنسون وتيتيانا اوتيل شكوى توضح أهمية فتح ملف تحقيق من قبل المحكمة في جريمة اغتيال شيرين ومتابعتها وإلحاقها عند القبول بكل الإفادات والتحقيقات الرسمية والاعلامية والشهادات إلى مكتب المدعي العام في ملف اغتيال الزميلة شيرين.

وأشار أنطون خلال مشاركته، الثلاثاء، في برنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر إلى عدم وجود أفق زمني للتعرف على نتيجة الشكوى المقدمة لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح أنهم طالبوا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة فتح تحقيق دولي ومحاسبة كل من شارك في هذه الجريمة.

وطالب أنطون الولايات المتحدة بدعم المحكمة الجنائية في فتح تحقيق مستقل وشفاف، مشيرا إلى أنهم طالبوا وزير الخارجية الأمريكي بفتح تحقيق أمريكي في ملف اغتيالها، لكنهم لم يتلقوا ردا بهذا الشأن.

يشار إلى أن الملف الذي تم تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية “يُحمّل قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وإصابة الزميل علي السمودي، والشروع بالقتل للزميلة شذا حنايشة” في نفس الواقعة.

كما يتضمن الملف “الطلب من المدعي العام بالجنائية الدولية الاعتماد على التحقيقات الفلسطينية في إدانة الاحتلال، ومن ثم فتح تحقيق خاص فيه، واستدعاء المسؤولين عن هذه الجريمة للمثول أمام النيابة العامة الدولية”.

بدروه قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ونائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين ناصر أبو بكر إن دماء الصحفيين الفلسطينيين وآخرهم شيرين أبو عاقلة ستواصل ملاحقة القتلة أمام القضاء الدولي حتى يمثلوا أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأشار إلى أن وقت المساءلة قد حان.

تسليم ملف الشهيدة أبو عاقلة للجنائية الدولية

رغم الضغوط الهائلة التي مارسها الاحتلال واذرعه في الخارج، تم في لاهاي، تسليم الملف الكامل للشكوى ضد الاحتلال الإسرائيلي، بتهمة ارتكاب جريمة اغتيال الزميلة الصحفية شرين أبو عاقلة.#شيرين_ابو_عاقلة pic.twitter.com/yRilXDTdZQ — نقابة الصحفيين Palestinian Journalists Syndicate (@InfoPJS) September 20, 2022

وقالت المحامية تيتيانا أوتويل التي تمثل عائلة شيرين وعلي سمودي وعائلات صحفيين فلسطينيين آخرين إن تداعيات الإفلات من العقاب عميقة، وإن الشكوى هي للنظر في استهداف إسرائيل للصحفيين.

وفي 11 مايو/أيار الماضي، قُتلت الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

وفي 26 مايو من الشهر ذاته، أعلن النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب عن نتائج تحقيقات النيابة العامة الفلسطينية، والتي خلصت إلى أن أبو عاقلة قتلت برصاص قناص إسرائيلي “دون تحذير مسبق”.

وفي 5 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن جيش الاحتلال أن هناك “احتمالا كبيرا” أن تكون الزميلة شيرين قُتلت بنيران “خاطئة” أطلقها جندي إسرائيلي، بحسب بيان تضمن النتائج النهائية لتحقيق أجراه الجيش.

وكانت مؤسسات صحفية أمريكية رائدة، مثل قناة (سي إن إن) ووكالة أسوشيتد برس، وصحف مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز، قد نشرت تحقيقات خاصة أجرتها، وخلصت إلى أن شيرين أبو عاقلة قُتلت برصاص إسرائيلي، كما أجرت الجزيرة تحقيقًا توصل إلى النتيجة ذاتها.