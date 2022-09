واشنطن تشكر الدوحة على دورها في الإفراج عن أمريكي مختطف بأفغانستان

قدمت واشنطن، الثلاثاء، الشكر للدوحة على دورها في تسهيل الإفراج عن مواطن أمريكي اختُطف في أفغانستان عام 2020.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية.

وجرى خلال الاتصال، وفق البيان “استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وتطورات الوضع في أفغانستان وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وأفرجت طالبان عن جندي أمريكي سابق كان معتقلا في أفغانستان منذ عام 2020 مقابل تسليمها حليفا مهما للحركة أمضى 17 عاما في سجون الولايات المتحدة، وفق ما أعلنه الرئيس الأمريكي ومسؤولون أفغان، أمس الاثنين.

وأفرجت حكومة طالبان عن مارك فريريكس المهندس المدني في سلاح البحرية الأمريكية، الذي كان يعمل في مشاريع بناء بأفغانستان عندما اعتُقل قبل 31 شهرا.

وبدورها، أفرجت الحكومة الأمريكية عن بشير نورزاي، الذي كان صاحب نفوذ في منطقته قبل أن تقضي محكمة أمريكية بسجنه مدى الحياة قبل 17 عاما لتهريبه كميات كبيرة من الهيرويين.

