تحقيق فلسطيني بريطاني يؤكد أن قتل شيرين أبو عاقلة كان متعمدا

أظهرت النتائج الأولية لتحقيق فلسطيني بريطاني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد قتل مراسلة قناة الجزيرة الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة في مايو/أيار الماضي.

وتم تقديم التحقيق، الذي شاركت في إعداده مؤسستا الحق الفلسطينية وفورينسك أركيتكتشر البريطانية، إلى المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق الثلاثاء.

وتعمل مؤسسة فورينسك أركيتكتشر (Forensic Architecture)، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، في مجال التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باستخدام تقنيات متطورة في التحليل المكاني والمعماري بالإضافة إلى البحث الوثائقي والمقابلات الميدانية.

ونقلت وكالة الأناضول عن شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق الفلسطينية أن التحقيق عبارة عن “دراسة علمية موثقة” خلصت إلى أن “عملية القتل كانت متعمدة”.

وأوضح جبارين أنه تمت دراسة الموقع ميدانيا “من خلال وحدة الهندسة الاستقصائية في مؤسسة فورينسك أركيتكتشر”، وتم جمع كل الوثائق والمادة التصويرية المتعلقة بالحادث، مشيرا إلى أنه تم تصوير مكان الجريمة جويا.

وأشار إلى أنهم وضعوا العديد من الكاميرات “بشكل علمي محدد ودرسناها” بما يسهل التقاط أدق التفاصيل.

🚨 New evidence on the killing of @AlJazeera reporter Shireen Abu Akleh by our Forensic Architecture Investigation Unit & @ForensicArchi . Our advanced spatial technologies establish that Israel's report on the incident is false & deliberately misleading. https://t.co/lY4crjtYAq

وقال جبارين إن الزميلة الراحلة كانت في مدى النظر ومدى الهدف بالنسبة لمركبة جنود الاحتلال، مضيفا أن قناصا من جنود الاحتلال أطلق عدة رصاصات من فتحة لإطلاق النار في المركبة.

وأوضح أن شيرين لم تصب بالرصاصة الأولى ولكنها أصيبت بالرصاصة الثانية.

وقال جبارين إنه تم إثبات هذا الأمر “علميا من ناحية هندسية”، مؤكدا أنه مع “تتبع مسار الرصاصة ونقطة وجود شيرين، لم يكن القتل عفويا”.

وأشار إلى أن هناك 4 رصاصات أصابت الشجرة القريبة من شيرين لحظة استهدافها “والمسافة بين طلقة وأخرى تشير بشكل دقيق إلى وجود إطلاق نار مركز وليس بطريقة عشوائية”.

وقال جبارين إن أبعد مسافة بين طلقة وأخرى كانت 23 سنتمترا، والباقي مسافات أقل من ذلك.

وتابع “أخذنا كل هذه المعطيات، بما فيها الموجة الزمنية لإطلاق الرصاصات، وأجرينا عليها دراسة عملية”.

وأشار إلى أن الدراسة أثبتت أن الرصاصة التي أصابت شيرين أبو عاقلة من نفس نوع الرصاصات الأربع، وقادمة من ذات الاتجاه “بنفس المسار”.

An investigation by @alhaq_org and @ForensicArchi, found that #ShireenAbuAkleh and her colleagues were explicitly targeted despite being identifiable as members of the press. It’s been 132 days, still demanding #JusticeForShireen pic.twitter.com/axUq6ZaoVe

— Rania Zabaneh (@RZabaneh) September 20, 2022