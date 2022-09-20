أمير قطر: على مجلس الأمن إلزام إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية (فيديو)

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن القضية الفلسطينية ما زالت دون حل في ظل عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية، واتباع الاحتلال الاستيطاني سياسة فرض الأمر الواقع.

وأضاف خلال كلمته، الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “نطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته عبر إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 67”.

ودعا أمير قطر القادة الدوليين للتحلي بالحكمة والعقلانية والتمسك بمبادئ العدالة والإنصاف في العلاقات بين الدول.

وتابع “السياسة الدولية ما زالت تدار بمنطق الدول متفاوتة القدرات والمصالح وليس بمنطق العالم الواحد والإنسانية الواحدة”.

وأوضح الشيخ تميم أن السياسة الخارجية لبلاده قائمة على الموازنة بين المصالح والمبادئ والوساطة في حل النزاعات بالطرق السلمية.

وفي الشأن الإيراني أكد أمير قطر، إيمان بلاده بضرورة التوصل إلى اتفاق عادل بشأن البرنامج النووي الإيراني، يأخذ في الاعتبار مخاوف الأطراف كافة ويضمن خلو المنطقة من السلاح النووي، وحق الشعب الإيراني في الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية.

وأشار أمير قطر إلى أن التوصل للاتفاق النووي مع إيران سيكون في صالح أمن واستقرار المنطقة وسيفتح الباب لحوار أوسع على مستوى الأمن الإقليمي.

وفي الشأن الأفغاني، دعا الشيخ تميم جميع الأطراف إلى الحفاظ على مكتسبات اتفاق الدوحة للسلام والبناء عليه، ومنها ألا تكون أفغانستان ملاذاً للأفراد والجماعات الإرهابية والمتطرفة، حتى يحظى الشعب الأفغاني بالاستقرار والازدهار الذي طال انتظاره.

وأكد أمير قطر على ضرورة حماية المدنيين في أفغانستان، واحترام حقوق الإنسان والمواطن، بما في ذلك حقوق المرأة، وحق الفتيات في التعليم، وتحقيق المصالحة الوطنية بين فئات الشعب الأفغاني.

وحذر أمير قطر من خطورة عزل أفغانستان وما يمكن أن يترتب على محاصرتها من نتائج عكسية.

وأكد الشيخ تميم على ترحيب بلاده بالعالم في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل عندما تستضيف بطولة كاس العالم مؤكدة قدرتها على استضافة أحداث عالمية بنجاح مبهر.