أردوغان يكشف عن توصل روسيا وأوكرانيا لتفاهم بتبادل 200 أسير

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن توصل روسيا وأوكرانيا إلى تفاهم بخصوص تبادل 200 أسير.

جاء ذلك خلال لقاء مع شبكة “PBS” الأمريكية الإخبارية، أكد فيه أن التفاهم بين روسيا وأوكرانيا يعتبر تطورا إيجابيا وخطوة هامة جدًا.

وشدد أردوغان على أن رغبة تركيا الوحيدة تتمثل في انتهاء الحرب بسلام، مبينًا أن طلباته وتوصياته للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كانت بهذا الاتجاه لأنه لا منتصر في حرب تنتهي بموت الناس.

وأوضح أن تركيا بذلت جهودًا حثيثة من أجل فتح ممر الحبوب عبر البحر الأسود، وتحقق ذلك عبر اتفاق إسطنبول.

وأضاف: تم تصدير منتجات زراعية بما يتجاوز مليوني طن ويقترب من 3 ملايين طن، وحاليًا هناك مرحلة جديدة وهي فتح المنتجات الروسية للعالم، ورغبتي الوحيدة هي شحن المنتجات إلى البلدان النامية أو الفقيرة، وليس إلى البلدان المتقدمة.

وأكد أردوغان وجود رغبة لدى أنقرة لجمع الرئيسين بوتين وزيلينسكي، مضيفًا: لم ننجح حتى الآن ولكن لسنا يائسين من تحقيق ذلك.

وقال الرئيس التركي: نتباحث مع بوتين وزيلينسكي أيضًا ويجب أن نبذل جهودا بغية الوصول إلى نتيجة عبر التحدث مع الرئيسين وليس الوقوف إلى جانب أحدهما.

وفي رده على سؤال حول طريقة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية سريعا، لفت أردوغان إلى أنه أجرى مباحثات معمقة مع بوتين في أوزبكستان وأنه لمس لدى الأخير رغبة بإنهائها بأقرب وقت.

وأضاف: وفي هذه النقطة، وكمثال فقد تم التفاهم بخصوص تبادل 200 أسير، وهذا تطور جميل لأنه يعد خطوة هامة جدًا جدًا تم اتخاذها، وحاليًا يتم العمل على الأبعاد التقنية لذلك

وأكد الرئيس التركي على أهمية إعادة المناطق الأوكرانية التي سيطرت عليها روسيا في حال التوصل إلى سلام بين البلدين، مشيرًا إلى وجود خطوات للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وتركيا بهذا الصدد.

وفي رده على سؤال حول المسؤول عن مقابر جماعية عثر عليها في المناطق التي تنسحب منها القوات الروسية، أفاد أن الأمم المتحدة يجب عليها تحديد ذلك عبر ما ستقوم به بهذا الخصوص.

وأضاف: بما أن الأمم المتحدة لم تقم بشيء بعد، فإن اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة أو إصدار تصريح سيحولنا من بلد يحافظ على سياسة التوازن، إلى دولة طرف، وهذا لن يكون صحيحًا.