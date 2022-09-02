الثاني خلال أسبوعين.. عشرات الضحايا في تفجير استهدف مسجدا غربي أفغانستان (فيديو)

سقط 18 قتيلًا، اليوم الجمعة، بانفجار استهدف مسجدًا كبيرًا في مدينة هرات غربي أفغانستان من بينهم إمام المسجد، حسبما قال الناطق باسم حاكم الولاية.

وقال حميد الله متوكّل في رسالة للصحفيين “قُتل 18 شخصًا وأُصيب 23 آخرين”.

وذكر محمود رسولي المتحدث باسم شرطة هرات أن “رجل الدين مجيب الرحمن الأنصاري وبعض حراسه ومدنيين قتلوا وهم في طريقهم إلى المسجد”.

وكتب المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد على تويتر أن الأنصاري قُتل “في هجوم وحشي الجمعة في هرات”.

وتابع “تعبّر الإمارة الإسلامية عن حزنها العميق لموته، وسيعاقَب المسؤولون عن هذه الحادثة بسبب أفعالهم الشنيعة”.

وحصل الانفجار في مسجد غازارغاه، وهو أحد المساجد الرئيسية في هرات، ولم تعلن أيّ جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى اللحظة.

ويشار إلى أن هذا هو التفجير الثالث الذي يستهدف مسجدا في أفغانستان خلال شهرين، إذ قُتل العشرات بتفجير استهدف مسجدا في العاصمة الأفغانية كابل في 18 أغسطس/آب الماضي.

وقُتل شخص وأصيب 7 آخرون بهجوم استهدف مسجدا آخر بولاية قندوز شمال شرقي البلاد.