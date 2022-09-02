وسط خلاف مع اليونان.. وزير الدفاع التركي يقود مقاتلة F16 في سماء بحر إيجة (فيديو)

حلّق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار على متن مقاتلة إف-16 فوق بحر أيجه، في إيماءة تنم عن التحدي في ظل خلاف بشأن الاستخدام العسكري للمجال الجوي مع اليونان.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن أكار ظهر خلال مراسم عسكرية في إقليم إسكي سهير، بوسط البلاد اليوم الجمعة، حيث تعهد بأن تركيا “دائمًا ما ردّت على وقاحة اليونان، وسوف نواصل هذا”.

وترأس أكار سربًا يضم ثلاث مقاتلات من طراز F16، ورافقه في الطلعة قائد القوات الجوية التركية، وطيارون آخرون.

يشار إلى أن تركيا واليونان عضوان في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

يشار إلى أن التوترات بين الجارتين تصاعدت مجددًا، واتهمت تركيا القوات اليونانية الشهر الماضي بإغلاق الرادار المثبت في مقاتلة تركية، وتعهدت بإرسال تسجيلات الواقعة إلى الناتو، وهي الواقعة التي نفتها اليونان.

ويعني إغلاق الرادار أن نظام الرادار الخاص بصاروخ أو مقاتلة يتبع بصورة آلية هدفًا محددًا، حيث يقوم بتعقبه لإصابته بدقة.

وهذا الأسلوب شائع في المعاركة الوهمية بين الدول التي ليست في حرب، حيث يواجه طيارو المقاتلات بعضهما باستهداف الخصوم، دون الإطلاق الفعلي.