مدير وكالة أنباء تركستان الشرقية: ما يتعرض له الإيغور أبشع مما أتى به تقرير الأمم المتحدة (فيديو)

كشف الدكتور عبد الوارث عبد الخالق مدير وكالة أنباء تركستان الشرقية، أن تقرير الأمم المتحدة عن الانتهاكات ضد أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ، صدر في ديسمبر/كانون الأول الماضي لكنه بضغوط من دولة الصين لم يُنشر إلا الأربعاء الماضي.

وقال التقرير إن هناك أدلة جديرة بالثقة على ارتكاب أعمال تعذيب وعنف جنسي وجرائم محتملة ضد الإنسانية، ضد الإيغور. وهو ما أثار غضب بيجين ووصفته بأنه أكاذيب.

وأفاد عبد الخالق لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، أن التقرير لخص الانتهاكات في 4 محاور فقط وهي المعسكرات وادعاء محاربة الإرهاب والحرية الدينية وتشتيت العائلات، “في حين هناك محاور أخرى كثيرة لم تذكرها الأمم المتحدة”.

وذكر مدير وكالة أنباء تركستان الشرقية من بين هذه الانتهاكات “التزويج القسري ومعسكرات الأطفال وعمالة الشباب داخل الصين بظروف سيئة والإعدام من غير محاكمة”، وكلها لم يأت بها التقرير بسبب الضغوط التي مارستها الصين.

Do you want to help #Uyghurs?

Please donate to this project to criminally hold perpetrators of the #UyghurGenocide accountable, in Argentinian courts!

We need your support to pursue this project.

Don’t forget to share! https://t.co/kyevtt1bwn

— World Uyghur Congress (@UyghurCongress) August 19, 2022