عم الأسير أحمد مناصرة: أحمد يتعرض لضغوط جمة ووضعه النفسي يزداد سوءا ويحتاج إلى علاج عاجل (فيديو)

أكد أحمد مناصرة عم الأسير أحمد صالح مناصرة أن ابن أخيه يتعرض لضغوط نفسية جمة ويحتاج إلى علاج نفسي عاجل.

وأضاف -في لقائه ببرنامج المسائية على الجزيرة مباشر- أن أحمد أدين عام 2015 وهو طفل عمره 13 عاما وتم التحقيق معه ومحاكمته بطريقة غير إنسانية وانتزعت الاعترافات منه وحكوم على أنه بالغ وليس طفلا.

وتابع قائلا “أدى كل ذلك إلى إصابته بحالة نفسية صعبة جدا تزداد سوءا يوما بعد يوم بحكم أنه موجود بالعزل الانفرادي بالسجن منذ ما يزيد على 10 أشهر، ويعطونه أدوية لا تعرف أسرته عنها شيئا ومن المحتمل جدا أن تكون مضرة له”.

وقال إنه “تم رفض الإفراج عن أحمد من قبل أكثر من محكمة إسرائيلية بحجة أنه يندرج تحت مسمى (إرهابي)، ونحن بصدد التوجه للمحكمة العليا التي تعد أعلى درجة في القضاء الإسرائيلي”، وأشار إلى أن الزيارات العائلية ليست ثابتة بسبب نقله من سجن إلى سجن بين فترة وأخرى.

تعاطف واسع مع الفتى الفلسطيني الأسير #أحمد_مناصرة بعد رفض محكمة إسرائيلية الإفراج عنه pic.twitter.com/yLAgWVBlkW — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) September 1, 2022

ورفضت محكمة الاحتلال التنفيذية استئناف الأسير أحمد مناصرة للإفراج عنه زاعمة أن وضعه الصحي غير خطير، وذلك رغم مطالبة مجموعة مكونة من 36 خبيرًا نفسيًّا بالإفراج عنه بسبب تردي حالته الصحية.

وتداول نشطاء مقطعًا مصورًا للأسير أحمد مناصرة خلال محاكمته عبّر فيه عن حنينه لأهله وللعودة إلى منزله.

وكانت المحكمة قد مددت في 16 أغسطس/ آب الماضي سجنه ستة أشهر أخرى بناء على طلب من إدارة سجون الاحتلال رغم تدهور وضعه الصحي والنفسي.

وقال والد الأسير لوسائل الإعلام إن الأسرة ستواصل جهودها حتى يتم الإفراج عن أحمد بعد كل هذه السنوات من الاعتقال والمعاناة، وقال المحامي إن المحكمة تتذرع بأن قانون مكافحة الإرهاب ساري المفعول في قضيته وعلى أطفال آخرين في عمر 13 عاما.