بينهم 8 نساء وطفل.. مصرع 11 وإصابة العشرات إثر حادثي سير في مصر (فيديو)

لقى 11 شخصًا مصرعهم بينهم 8 نساء وطفل، اليوم الجمعة، وأصيب 56 إثر حادثيْ سير بمصر، أحدهما جراء انقلاب حافلة والآخر نتيجة تصادم قطار بحافلة، وفق إعلام حكومي.

وقال مصدران طبيّان في مصر لوكالة رويترز إن 8 لقوا مصرعهم وأصيب 40 آخرون، الجمعة، في حادث انقلاب حافلة رحلات بطريق السخنة-الجلالة (شرقي القاهرة)، مشيريْن إلى أن عدد الوفيات مرشّح للزيادة.

وقال المصدران إن الحادث أسفر عن وفاة 6 نساء ورجل وطفل لم يُتعرّف إلى هوية أيٍّ منهم بعد، فيما يجري نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

وذكر مصدر أمني أن الحافلة انطلقت من القاهرة، صباح اليوم، في طريقها إلى العين السخنة لقضاء يوم في منتجع (الجلالة أكوا بارك)، إلا أن الحادث وقع قبل قليل من وصولها.

وقال مصدر طبي لرويترز إن بين المصابين 15 في حالة خطرة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن أكثر من 50 سيارة إسعاف وصلت موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى السويس العام (حكومي)، التي أعلنت حالة الطوارئ، دون توضيح سبب الانقلاب.

وفي الشرقية (شمالي مصر)، أفادت صحيفة (أخبار اليوم) -الحكومية- بأن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 10 آخرون بجروح خطيرة إثر تصادم قطار بحافلة أثناء عبورها قضبان السكة الحديد بالشرقية.

وقالت إن الحافلة عبرت من مكان غير مخصص لها ما أدى إلى مصرع أم وابنتها وشخص ثالث وإصابة 10 آخرين بجروح خطيرة، وفق المصدر ذاته.

​​​​​​​وتتكرر حوادث السير في مصر لأسباب أبرزها التراخي في تطبيق معايير الأمان ورعونة القيادة وضعف الصيانة الدورية للسيارات، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي)، وسط إجراءات حكومية منذ سنوات بتدشين طرق جديدة وتوسعة محاور الطرق السريعة لتقليل الحوادث.