بعد معارك انتخابية محتدمة وأزمة غلاء.. ليز تراس على أعتاب السلطة في بريطانيا

بعد صيف من الحملات الانتخابية وشبه الفراغ في السلطة وسط أزمة غلاء معيشة، ينتهي السباق إلى رئاسة الحكومة البريطانية اليوم الجمعة، وتبدو ليز تراس الأوفر حظًّا في مواجهة ريشي سوناك.

ولم تؤد التجمعات واستطلاعات الرأي إلى شيء سوى تأكيد الفارق الكبير بين وزيرة الخارجية (47 عاما) ووزير المال السابق (42 عاما) داخل حزب المحافظين الذي سيصوت أعضاؤه بالبريد أو عبر الإنترنت قبل الساعة 16.00 بتوقيت غرينتش.

وشهدت الحملة الانتخابية معركة محتدمة بين المرشحين المحافظين لخلافة بوريس جونسون المستقيل، وهما الوزيرة المتمرسة ليز تراس، وريشي سوناك وزير المال السابق ذو الخبرة السياسية المحدودة الذي اعتمد الصراحة في نهجه دون أن يتمكن دائمًا من إيصال رسائله.

وأظهرت استطلاعات الرأي تقدّمًا كبيرًا لتراس بفارق 32 نقطة، لدى أعضاء حزب المحافظين الذي سينتخبون اليوم الجمعة زعيمهم الجديد على أن تُعلن النتيجة يوم الاثنين.

وستعلن النتيجة ظهر يوم الاثنين، وإذا لم تحدث مفاجأة فستصبح ليز تراس رابع رئيس للحكومة منذ الاستفتاء على بريكست، وثالثة امرأة تشغل هذا المنصب بعد مارغريت تاتشر وتيريزا ماي.

وستتولى ليز المنصب خلفا لبوريس جونسون الذي أجبر على الاستقالة في أوائل يوليو/ تموز، بسبب سلسلة فضائح، وسيقدم بوريس جونسون يوم الثلاثاء استقالته إلى الملكة إليزابيث الثانية.

وينتظر البريطانيون هذا الاستحقاق، لمعالجة ارتفاع رسوم الكهرباء التي تخنق المنازل والمدارس والمستشفيات والشركات، مما يؤدي إلى نزاعات اجتماعية غير مسبوقة منذ سنوات تاتشر (1979-1990).

وقال المحلل السياسي جون كيرتس “ستكون مفاجأة كبيرة إذا لم تفز، مشيرا إلى ما وصفه “بالتقدم المتراكم في استطلاعات الرأي وقدرة تراس على جذب أعضاء حزب المحافظين سياسيا وتقديم رسالة واضحة لهم”.

I voted for @trussliz several weeks ago. Why? She’s experienced & focused on delivering for our country. At a time of great global challenges we need a leader to make bold decisions, driven by vision of hope and optimism for our united United Kingdom 🇬🇧 pic.twitter.com/n9IUoIB6iS

— Lord (Tariq)Ahmad of Wimbledon (@tariqahmadbt) September 2, 2022