اعتداء وحشي على أهالي قرية مقدسية بعد اقتحام قاده المتطرف بن غفير رفقة مئات المستوطنين (فيديو)

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اليوم الجمعة، على أهالي قرية النبي صموئيل شمال غرب القدس، عقب اقتحام استفزازي من قبل مئات المستوطنين بقيادة عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير.

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتشارها وحواجزها في القرية ومحيطها استباقًا للفعالية التي ينظمها أهالي القرية ضد سياسات الاحتلال العنصرية.

مستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على أهالي قرية النبي صموئيل بالقدس بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/piQY4B5uu8 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 2, 2022

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال والمستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على أهالي القرية والمشاركين في الوقفة السلمية التي دعا إليها المقدسيون.

وجاءت الوقفة رفضًا للحصار الذي يعيشه أهالي القرية التي يبلغ عدد سكانها 300 مواطن، واعتقل جنود الاحتلال 4 فلسطينيين من بينهم عضو إقليم حركة فتح في القدس عاهد الرشق.

شاهد| عضو الكنيست المتطرف "ايتمار بن غفير" يصل قرية النبي صموئيل بالقدس المحتلة، حيث يستعد المستوطنون لاقتحام القرية تزامناً مع دعوات الأهالي للمشاركة بوقفة احتجاجاً على تضييقات الاحتلال عقب صلاة الجمعة. pic.twitter.com/1e4bn33fMO — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 2, 2022

وحولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، القرية إلى ثكنة عسكرية مغلقة، في وقت دعا فيه مستوطنون من أنصار حزب “قوة يهودية” الذي يترأسه المتطرف بن غفير إلى اقتحام القرية بمشاركة أعضاء من الحزب على رأسهم بن غفير.

وتقوم قوات الاحتلال كل جمعة بقمع وقفة احتجاجية ينظمها أهالي القرية منذ حوالي شهرين ضد سياسات الاحتلال العنصرية، والتضييق المفروض عليهم.

أهالي قرية النبي صموئيل بمشاركة متضامنين ينظمون وقفة رفضاً لتضييقات الاحتلال واعتداءات المستوطنين عليهم تزامناً مع استفزاز المستوطنين للأهالي pic.twitter.com/uF0Y5hmn5I — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 2, 2022

وتعرض مسجد القرية الوحيد لسلسلة اعتداءات إسرائيلية تمثلت بالحرق وإحاطته بأسلاك شائكة وكاميرات مراقبة ومنع رفع الأذان وخلع مكبرات الصوت.

كما تعرض المسجد إلى إغلاق الطابق الثاني منه ومنع ترميم الطابق الثالث وإبقائه مهجورا، بهدف تحويله إلى مكان أثري وسياحي وحديقة وطنية للمستوطنين.