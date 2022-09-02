استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بعد تنفيذه عملية طعن جنوبي الضفة (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بيت عينون شمال الخليل، بزعم تنفيذ “عملية طعن” أصيب فيها جندي إسرائيلي.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار صوب الشاب ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، قبل أن تنقله بمركبة إسعاف إسرائيلية، دون معرفة طبيعة إصابته، بحسب شهود عيان.

وأظهر فيديو من مكان الحادث إطلاق جنود الاحتلال النار صوب الشاب من مسافة قريبة وهو ملقى على الأرض، وفي وقت لاحق اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المكان.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن إصابة جندي، الجمعة، بجروح بعد تعرضه للطعن بسكين بالقرب من مدينة الخليل.

وأعلن جيش الاحتلال أن عملية طعن وقعت بالقرب من مستوطنة “كريات أربع”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن فلسطينيًا طعن مستوطنًا في رقبته، ما أدى إلى إصابته بجروح ما بين طفيفة ومتوسطة.

وأضافت أن الجنود الذين كانوا في المكان أطلقوا النار على المنفّذ.

مصادر صحفية: "صورة من مكان عـمـــلــية الطعن على مفرق بيت عينون شمال شرق الخليل، حيث أصيب أحد جنود الاحتلال بجراح متوسطة". pic.twitter.com/O4wC8NvEMM — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 2, 2022

وبعد واقعة الاستشهاد، اندلعت مواجهات بين شبّان فلسطينيين وقوات الاحتلال على مدخل بلدة سعير شماليّ الخليل.

ووفق الشهود، فإن قوات الجيش أطلقت الرصاص الحيّ والمطاطيّ وقنابل صوتية وغازية لتفريق فلسطينيين رشقوا الجنود بالحجارة، دون وقوع إصابات.

وباركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “عملية الطعن البطولية”، بحسب الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع.

وقال القانوع إن “هذه العملية نتيجة طبيعية لتصاعد جرائم الاحتلال بحق أهلنا ومدننا وأسرانا ومقدساتنا، كما ندعو مقاومينا الأبطال إلى مزيد من استهداف المستوطنين وجنود الاحتلال، والاشتباك معهم في المواقع كافة، وإشعال الأرض لهيبًا تحت أقدامهم”.