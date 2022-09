آرييل كورين تروي للجزيرة مباشر تفاصيل استقالتها من غوغل وقصة مشروع نيمبوس “المريب” (فيديو)

قالت آرييل كورين مديرة تسويق المنتجات التعليمية إنها استقالت من غوغل بسبب المضايقات التي يتعرض لها الموظفون عند مناقشة قيم الشركة، وسياسة الانتقام ممن يدافعون منهم عن الفلسطينيين.

وأعلنت آرييل كورين، الأربعاء، استقالتها بعد 7 سنوات من العمل بسبب ما وصفته بأنه “تواطؤ غوغل في الفصل العنصري الإسرائيلي”، واستخدام الشركة “التنوع” لإسكات الفلسطينيين والحقوقيين المهتمين بالشأن الفلسطيني.

وكشفت آرييل لبرنامج (هاشتاج) على الجزيرة مباشر، أن غوغل استثمرت الكثير من المال لتعزيز صورتها بشأن الشمولية والتنوع، في حين أن هناك انحيازًا عميقًا ضد الموظفين الفلسطينيين، الذين تتم معاقبتهم عند التعبير عن أنفسهم والمشاركة فيما يجري في فلسطين.

I am leaving @Google this week due to retaliation & hostility against workers who speak out. Google moved my role overseas immediately after I opposed its $1B AI/surveillance contracts with Israel. And this is far from an isolated instance.https://t.co/V4y05kOYQv pic.twitter.com/eRMrzTPYfb

— Ariel Koren (@ariel_koko) August 30, 2022