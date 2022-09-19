مسؤول بوزارة التعليم الفلسطينية: هذه خطتنا لمواجهة “أسرلة” المناهج في القدس (فيديو)

كشف صادق الخضور الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أن الوزارة لديها خطة عمل جاهزة للتصدي لأسرلة المناهج التعليمية الفلسطينية في القدس المحتلة.

وقال الخضور خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الأحد، إن السلطة الفلسطينية عملت منذ 2011 على التصدي لأسرلة المناهج التعليمية من خلال تأكيد أولوية حضور الهوية الوطنية والنشيد والكوفية والعلم وخريطة فلسطين ضمن مقررات ومناهج التعليم لحماية الجيل الفلسطيني الحالي من الاستلاب وفصله عن تاريخه الوطني.

وأضاف الخضور أن وزارة التعليم الفلسطينية في هذا العام اختارت مواجهة سلطات الاحتلال من خلال العمل على تحقيق “السيادة الفلسطينية على التعليم في القدس الشريف والتصدي لحملات التهويد والأسرلة لهذه المناهج في مدارس المدينة المقدسة”.

وقال إن وزارة التعليم رصدت هذ السنة هجمات ومحاولات إسرائيلية لتحريف محتويات بعض الكتب المدرسية مع الإبقاء على أسماء الكتاب.

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية في المدينة المقدسة هددت بعض المدارس بسحب الترخيص إذا لم تعمل على تعديل مناهجها التعليمية بما يتماشى مع الرواية الإسرائيلية.

وتابع قائلًا “لدينا الكثير من الأساليب والطرق لمواجهة سياسة أسرلة المناهج الفلسطينية بما في ذلك سياسية الإضراب”.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية بالقدس في بيان مشترك إلى إضراب شامل لمدارس مدينة القدس المحتلة، اليوم الاثنين، رفضًا لمحاولات حكومة الاحتلال فرضَ المنهاج الإسرائيلي وما يحتويه من تزييف وتحريف للرواية التاريخية، بهدف تهويد المناهج الفلسطينية.

ودعت فعاليات مقدسية لإضراب كامل في جميع مدارس القدس رفضًا لكل محاولات “فرض المنهج المزيف على الطلبة”.

وأوضح المسؤول الفلسطيني أنه بالرغم من الأساليب الإسرائيلية المتمثلة في عدم السماح بترميم المدارس أو تأخير وصول الكتب أو السماح للمعلمين من حاملي هويات الضفة الغربية بالعمل في القدس، فإن السلطة الفلسطينية أعلنت هذه السنة عن إنشاء صندوق خاص لدعم التعليم في القدس إلى جانب دور وزراء التعليم في العالم العربي الذين أكدوا بدورهم على دعم النظام التعليمي الفلسطيني وإسناده في مواجهة الاحتلال.