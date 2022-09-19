قتلى مدنيون بقصف محطة حافلات وسط دونيستك والسلطات تتهم أوكرانيا (فيديو)

قالت سلطات مدينة دونيتسك الانفصالية الموالية لروسيا إن 13 شخصا على الأقل، بينهم طفلان، سقطوا قتلى بقصف أوكراني لحيّ وسط المدينة، عاصمة المنطقة التي تحمل نفس الاسم.

وقال أليكسي كيمزولين رئيس بلدية المدينة الموالي لروسيا، عبر تطبيق تلغرام، “بحسب المعطيات الأولية، قُتل 13 مدنيًّا بقصف لساحة في غرب المدينة”، مشيرًا إلى أن السلطات تعمل على “تحديد عدد الجرحى”.

وأوضح أن “تسع قذائف من عيار 155 ملم أُطلقت من بلدة نيتايلوفي”، داعيًا الشعب إلى “عدم الخروج (من المنازل) إلا عند الضرورة القصوى”.

وذكرت تقارير أن قذيفتي مدفعية ضربتا متجرا ومحطة انتظار حافلات.

وتسيطر جمهورية دونيتسك الشعبية المدعومة من روسيا على مدينة دونيتسك منذ 2014. ويواصل الجيش الأوكراني السيطرة على مواقع بضواحي المدينة التي تعرضت لنيران المدفعية بشكل متكرر في الشهور القليلة الماضية.