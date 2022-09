طالبان تخلي سبيل مهندس أمريكي مقابل الإفراج عن قيادي كبير في الحركة (فيديو)

قال القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة طالبان، اليوم الاثنين، إن الحركة أخلت سبيل المهندس الأمريكي مارك فريريتشز مقابل إفراج الولايات المتحدة عن شخصية كبيرة في الحركة.

وقال القائم بالأعمال أمير خان متقي في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأفغانية كابل إنهم تبادلوا فريريتشز في مطار كابل صباح اليوم الاثنين مع حاج بشير نورزاي، الذي ظل محتجزًا في الولايات المتحدة لنحو عقدين بتهم تتعلق بالمخدرات.

ويعمل فريريتشز مهندسًا وهو محارب قديم في البحرية الأمريكية وعمل في أفغانستان لمدة عشر سنوات في مشاريع التنمية. وتم اختطافه في مطلع فبراير/ شباط 2020.

من جانبه قال متحدث باسم طالبان إن الولايات المتحدة أفرجت عن القيادي الكبير في الحركة بشير نورزاي وإنه وصل إلى كابل اليوم الاثنين.

وذكرت تقارير في وسائل إعلام رسمية أنه من بين آخر المعتقلين الأفغان في معتقل خليج غوانتانامو، وهو سجن أمريكي شُيد بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

Drug kingpin Haji Bashir Noorzai welcomed by the Taliban after being released by the US in a prisoner swap after the Taliban released American national Mark Frerichs.

It's a brave new world. pic.twitter.com/yM9YgwImJe

— Hamza Azhar Salam (@HamzaAzhrSalam) September 19, 2022