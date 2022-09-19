طالبان تخلي سبيل مهندس أمريكي مقابل الإفراج عن قيادي كبير في الحركة (فيديو)

قال القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة طالبان، اليوم الاثنين، إن الحركة أخلت سبيل المهندس الأمريكي مارك فريريتشز مقابل إفراج الولايات المتحدة عن شخصية كبيرة في الحركة.

وقال القائم بالأعمال أمير خان متقي في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأفغانية كابل إنهم تبادلوا فريريتشز في مطار كابل صباح اليوم الاثنين مع حاج بشير نورزاي، الذي ظل محتجزًا في الولايات المتحدة لنحو عقدين بتهم تتعلق بالمخدرات.

ويعمل فريريتشز مهندسًا وهو محارب قديم في البحرية الأمريكية وعمل في أفغانستان لمدة عشر سنوات في مشاريع التنمية. وتم اختطافه في مطلع فبراير/ شباط 2020.

U.S. government to freed Afghan drug lord Haji Bashir Noorzai in exchanged American contractor Mark Frerichs. pic.twitter.com/C4WKPVjGmh — Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) September 19, 2022

من جانبه قال متحدث باسم طالبان إن الولايات المتحدة أفرجت عن القيادي الكبير في الحركة بشير نورزاي وإنه وصل إلى كابل اليوم الاثنين.

وذكرت تقارير في وسائل إعلام رسمية أنه من بين آخر المعتقلين الأفغان في معتقل خليج غوانتانامو، وهو سجن أمريكي شُيد بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

Drug kingpin Haji Bashir Noorzai welcomed by the Taliban after being released by the US in a prisoner swap after the Taliban released American national Mark Frerichs. It's a brave new world. pic.twitter.com/yM9YgwImJe — Hamza Azhar Salam (@HamzaAzhrSalam) September 19, 2022

وقال محمد نعيم، وهو متحدث باسم طالبان في الدوحة، على تويتر “أُطلق سراح المحترم حاجي بشير بعد سجنه على مدى عقدين ووصل إلى كابل اليوم”.

واعتقل بشير نورزاي، وهو زعيم قبلي أفغاني، في عام 2005 ووجهت إليه تهمة تهريب ما قيمته 50 مليون دولار من الهيروين إلى الولايات المتحدة.

ونفى محامي نورزاي في وقت لاحق كون موكله تاجر مخدرات وطالب بضرورة إسقاط التهم لأن مسؤولي الحكومة الأمريكية خدعوه ليعتقد أنه لن يتم القبض عليه.