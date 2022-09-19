“سياسة عبثية”.. ماكرون يعدّ قانونا لتوزيع المهاجرين على الأرياف واليمين يعترض

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، عن طرح مشروع قانون بشأن المهاجرين في بداية عام 2023، يهدف إلى وضع حد لـ”السياسة العبثية” التي اعتبرها “غير فعالة وغير إنسانية”.

وأوضح ماكرون “لدينا سياسة غير فعالة لأننا نجد أنفسنا مع عدد أكبر من الأجانب في وضع غير نظامي أكثر من العديد من جيراننا، وغير إنساني لأن هذا الضغط يدفع لاستقبالهم بشكل سيء”.

ورأى ماكرون أنه من الضروري “دمج أسرع وأفضل على مستوى اللغة والعمل”، فيما دعا إلى توزيع أفضل للمهاجرين ولا سيما في “المناطق الريفية التي تفقد السكان، وحيث قد يتعين علينا إغلاق الفصول الدراسية وربما المدارس والكليات فيها”.

واعتبر ماكرون أن “ظروف استقبالهم في هذه المناطق ستكون أفضل بكثير من المناطق المكتظة بالسكان، والتي تعرف مشاكل اقتصادية واجتماعية هائلة”، مشيرًا أيضًا إلى سياسة “التعلم الأسرع للفرنسية والاستثمار في التدريب المهني”.

سياسات الترحيل

ووعد إيمانويل ماكرون بـ”تحسين فعالية سياسات الترحيل” على الحدود للمهاجرين في وضع غير قانوني.

وتحدث ماكرون عن غويانا في الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية وجزيرة مايوت في المحيط الهندي (وهما مستعمرتان فرنسيتان إلى الآن)، قائلًا إنه يرى ضرورة تشديد القوانين فيهما.

وأعلن وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، خلال رحلة إلى الجزيرة في نهاية أغسطس/آب الماضي، أنه يريد زيادة تشديد الوصول إلى الجنسية الفرنسية في مايوت.

وتحدث درمانين مرارًا عن إصدار قوانين لتسهيل “طرد الأجانب المدانين بارتكاب جرائم”.

اليمين يعترض

وتفاعلت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان مع مقترح ماكرون، وقالت في تغريدة، الجمعة، “يريد ماكرون جعل الأجانب غير النظاميين يذهبون إلى الأرياف، فيما نعتبر أن عليهم العودة إلى ديارهم”.

وقالت السياسية المعادية للمهاجرين والمسلمين “لأنه غير قادر على تطبيق القانون يريد أن يغيره، سنعارض هذه الحماقة الجديدة”.

Emmanuel Macron souhaite répartir les étrangers en situation irrégulière dans les espaces ruraux. Nous, nous considérons qu’ils doivent repartir chez eux. Incapable d’appliquer la loi, il veut la changer. Nous nous opposerons à cette nouvelle folie ! — Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 16, 2022

وكتبت النائبة الأوربية الفرنسية اليمينية نادين مورانو “الاستبدال الكبير الذي تقوده الدولة”.

Le grand remplacement orchestré par l’Etat ! https://t.co/qqkIiHW0Ux — Nadine Morano (@nadine__morano) September 17, 2022

وذهب إريك سيوتي عن حزب الجمعية الوطنية اليميني، إلى أن “محاولة نقل مشاكل الهجرة إلى المناطق الريفية هو بدعة وجبن”.

وأضاف سيوتي أن “ماكرون يواصل مشروعه لتفكيك الجمهورية”، معتبرًا أن الحل الوحيد هو وقف الهجرة الجماعية.

Vouloir déplacer les problèmes liés à l’immigration vers les zones rurales est une hérésie et une lâcheté. #Macron continue son entreprise de déconstruction de la Nation. La seule solution courageuse est d’arrêter l’immigration de masse ! https://t.co/kRuM54x9GR — Eric Ciotti (@ECiotti) September 17, 2022

وسخر برونو ريتايو، رئيس فريق الجمهوريين في مجلس الشيوخ الفرنسي، من المقترح قائلًا “في عالم إيمانويل ماكرون الرائع، لا تمثل الهجرة مشكلة على الإطلاق، ويجب أن تكون جميع المناطق قادرة على الاستفادة منها”.