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“سياسة عبثية”.. ماكرون يعدّ قانونا لتوزيع المهاجرين على الأرياف واليمين يعترض

امرأة محجبة تحمل لافتة كتب عليها "فرنسا: أنا وأنت" خلال تجمع ضد الإسلاموفوبيا في الساحة الرئيسية في تولوز (أرشيفية - غيتي)
19/9/2022-|آخر تحديث: 19/9/202204:58 PM (مكة المكرمة)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، عن طرح مشروع قانون بشأن المهاجرين في بداية عام 2023، يهدف إلى وضع حد لـ”السياسة العبثية” التي اعتبرها “غير فعالة وغير إنسانية”.

وأوضح ماكرون “لدينا سياسة غير فعالة لأننا نجد أنفسنا مع عدد أكبر من الأجانب في وضع غير نظامي أكثر من العديد من جيراننا، وغير إنساني لأن هذا الضغط يدفع لاستقبالهم بشكل سيء”.

ورأى ماكرون أنه من الضروري “دمج أسرع وأفضل على مستوى اللغة والعمل”، فيما دعا إلى توزيع أفضل للمهاجرين ولا سيما في “المناطق الريفية التي تفقد السكان، وحيث قد يتعين علينا إغلاق الفصول الدراسية وربما المدارس والكليات فيها”.

واعتبر ماكرون أن “ظروف استقبالهم في هذه المناطق ستكون أفضل بكثير من المناطق المكتظة بالسكان، والتي تعرف مشاكل اقتصادية واجتماعية هائلة”، مشيرًا أيضًا إلى سياسة “التعلم الأسرع للفرنسية والاستثمار في التدريب المهني”.

سياسات الترحيل

ووعد إيمانويل ماكرون بـ”تحسين فعالية سياسات الترحيل” على الحدود للمهاجرين في وضع غير قانوني.

وتحدث ماكرون عن غويانا في الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية وجزيرة مايوت في المحيط الهندي (وهما مستعمرتان فرنسيتان إلى الآن)، قائلًا إنه يرى ضرورة تشديد القوانين فيهما.

وأعلن وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، خلال رحلة إلى الجزيرة في نهاية أغسطس/آب الماضي، أنه يريد زيادة تشديد الوصول إلى الجنسية الفرنسية في مايوت.

وتحدث درمانين مرارًا عن إصدار قوانين لتسهيل “طرد الأجانب المدانين بارتكاب جرائم”.

اليمين يعترض

وتفاعلت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان مع مقترح ماكرون، وقالت في تغريدة، الجمعة، “يريد ماكرون جعل الأجانب غير النظاميين يذهبون إلى الأرياف، فيما نعتبر أن عليهم العودة إلى ديارهم”.

وقالت السياسية المعادية للمهاجرين والمسلمين “لأنه غير قادر على تطبيق القانون يريد أن يغيره، سنعارض هذه الحماقة الجديدة”.

وكتبت النائبة الأوربية الفرنسية اليمينية نادين مورانو “الاستبدال الكبير الذي تقوده الدولة”.

وذهب إريك سيوتي عن حزب الجمعية الوطنية اليميني، إلى أن “محاولة نقل مشاكل الهجرة إلى المناطق الريفية هو بدعة وجبن”.

وأضاف سيوتي أن “ماكرون يواصل مشروعه لتفكيك الجمهورية”، معتبرًا أن الحل الوحيد هو وقف الهجرة الجماعية.

وسخر برونو ريتايو، رئيس فريق الجمهوريين في مجلس الشيوخ الفرنسي، من المقترح قائلًا “في عالم إيمانويل ماكرون الرائع، لا تمثل الهجرة مشكلة على الإطلاق، ويجب أن تكون جميع المناطق قادرة على الاستفادة منها”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فرنسية