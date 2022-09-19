بعد 11 يوما من وفاتها.. جثمان الملكة إليزابيث يصل مرقده الأخير (فيديو)

وصل جثمان الملكة إليزابيث الثانية، مساء الاثنين، كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور، ليوضع في قبرها بجوار زوجها الراحل الملك فيليب.

ووصل نعش الملكة قلعة وندسور في جنازة رسمية شيعت من العاصمة لندن حضرها أكثر من 2000 شخص، بينهم زعماء ورؤساء عدد من الدول.

واحتشد آلاف الأشخاص في شوارع لندن، لإلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة، ومتابعة الملايين في العالم مسيرة النعش الملكي.

وتبع الموكب الجنائزي سيرا على الأقدام أولاد الملكة، الملك تشارلز والأميرة آن، والأمير أندرو، والأمير إدوارد، وأحفادها، الأمير ويليام، والأمير هاري، وبيتر فيليبس، وابن أختها ديفيد أرمسترونغ جونز.

كما تم إحضار كلاب الملكة المفضلين مويك وساندي وبوني إيما إلى قلعة وندسور، حيث تُدفن الملكة بعد 11 يوما من وفاتها.

وكانت القلعة التي تقع خارج لندن المنتجع الرئيسي للملكة في عطلة نهاية الأسبوع ومنزلها المفضل في سنوات حكمها الأخيرة.