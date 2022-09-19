إصابة 6 فلسطينيين باعتداءات للمستوطنين شمالي الضفة الغربية المحتلة (فيديو)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع 6 إصابات جراء “اعتداءات مستوطنين وجيش الاحتلال” في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح في بيان، الاثنين، أن الإصابات عبارة عن “٣ حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، واعتداء بالضرب، وحالتي حروق نتيجة الرش بغاز الفلفل”.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل عددا من المستوطنين وهم يعتدون على الفلسطينيين.

وقالت وكالة الأناضول إن مستوطنين إسرائيليين يرافقهم الجيش نظّموا مسيرة وسط بلدة حوارة، فحاول فلسطينيون اعتراضهم، لكنّ جيش الاحتلال اعتدى على الفلسطينيين وفرقهم بقنابل الغاز.

وذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة محال تجارية في البلدة، واستولت على تسجيل كاميرات المراقبة.

وتشهد حوارة اشتباكات بين الفلسطينيين والمستوطنين، الذين يمرون عبر طريق يخترق البلدة للتنقل بين المستوطنات.