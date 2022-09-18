تحد أمني “غير مسبوق”.. تعرف إلى زعماء العالم الذين سيحضرون جنازة الملكة إليزابيث (فيديو)

من المقرر أن تُشيع الملكة إليزابيث الثانية إلى مثواها الأخير، غدًا الاثنين، في جنازة يحضرها العشرات من قادة ومسؤولي العالم.

وشارك ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا باركر في حفل استقبال رؤساء ومسؤولين خارجيين حضروا إلى لندن للمشاركة في جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وقال عمدة العاصمة البريطانية لندن صادق خان إن الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية تمثل تحديًا أمنيًا “غير مسبوق”.

وأضاف خان “لقد مرت عقود منذ اجتماع هذا العدد الكبير من قادة العالم في مكان واحد، وهذا حدث غير مسبوق”.

ويحتشد مئات الآلاف من الأشخاص وسط لندن، فيما تضم قائمة ضيوف جنازة الملكة إليزابيث الثانية 500 من الأباطرة والملوك والملكات والرؤساء ورؤساء الوزراء وغيرهم من القادة من أنحاء العالم.

وتابع عمدة لندن “قد يكون هناك أناس سيئون يريدون إلحاق الضرر بالأفراد أو بعض زعماء عالمنا، وبناء عليه نعمل بجد كبير للتأكد من أن تكون الجنازة ناجحة قدر الإمكان”.

وفي 8 سبتمبر/أيلول الجاري، فارقت الملكة إليزابيث الثانية الحياة في قلعة بالمورال عن عمر ناهز 96 عامًا، بعد 70 عامًا من توليها العرش.

وفيما يلي أسماء بعض المتوقع حضورهم والدول التي لم تتم دعوتها:

الحضور الملكي

الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو من اليابان.

الملك فيليم ألكسندر والملكة ماكسيما من هولندا.

الملك فيليبي والملكة ليتيثيا من إسبانيا.

خوان كارلوس، ملك إسبانيا السابق.

الملك فيليب والملكة ماتيلد من بلجيكا.

الملكة مارجريت الثانية ملكة الدنمارك، وولي العهد الأمير فريدريك وولية العهد الأميرة ماري.

الملك كارل جوستاف السادس عشر والملكة سيلفيا من السويد.

الملك هارالد الخامس والملكة سونيا من النرويج.

الملك جيجمي وانجتشوك من بوتان.

سلطان بروناي حسن البلقية.

العاهل الأردني الملك عبد الله.

الأمير السعودي تركي بن محمد آل سعود.

ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

ملك ليسوتو ليتسي الثالث.

الأمير ألواس ولي عهد إمارة ليختنشتاين.

الدوق الأكبر هنري، لوكسمبورغ.

السلطان عبد الله من باهانج الماليزية.

أمير موناكو ألبرت الثاني.

ولي عهد المغرب مولاي حسن.

سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ملك تونجا، توبو السادس.

زعماء الدول

جو بايدن وجيل بايدن، الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى للولايات المتحدة.

جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا.

جايير بولسونارو، رئيس البرازيل.

باولا ماي ويكيس، رئيسة ترينيداد وتوباجو.

ساندرا ميسون، رئيسة بربادوس.

آندرو هولنيس، رئيس وزراء جامايكا.

فلويلا تسالام، الحاكم العام لبيليز.

سوزان دوجان، الحاكم العام لسانت فينسنت وجرينادين.

أوربا والشرق الأوسط

إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا.

فرانك فالتر شتاينماير، رئيس ألمانيا.

سيرجيو ماتاريلا، رئيس إيطاليا.

مايكل دانييل هيجينز، رئيس أيرلندا.

مايكل مارتن، رئيس وزراء أيرلندا.

مارسيلو ريبلو دي سوزا، رئيس البرتغال.

ألكسندر فان دير بيلين، رئيس النمسا.

كاتالين نوفاك، رئيسة المجر.

أندريه دودا، رئيس بولندا.

إيجيلس ليفيتس، رئيس لاتفيا.

جيتاناس نوسيدا، رئيس ليتوانيا.

سولي نينيستو، رئيس فنلندا.

كاترينا ساكيلاروبولو، رئيسة اليونان.

جورج فيلا، رئيس مالطا.

نيكوس اناستاسيادس، رئيس قبرص.

شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوربي.

أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوربية.

ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي.

إسحق هرتزوج، رئيس إسرائيل.

أفريقيا

مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر.

سيريل رامابوسا، رئيس جنوب أفريقيا.

يمي أوسينباجو، نائب رئيس نيجيريا.

نانا أكوفو أدو، رئيس غانا.

وليام روتو، رئيس كينيا.

علي بونجو، رئيس الغابون.

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العسكري السوداني.

آسيا

محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني.

دروبادي مورمو، رئيسة الهند.

وانغ كيشان، نائب رئيس الصين.

رانيل فيكريمسينجي، رئيس سريلانكا.

الشيخة حسينة، رئيسة وزراء بنغلاديش.

جاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا.

أنتوني ألبانيسي، رئيس وزراء أستراليا.

يون سوك يول، رئيس كوريا الجنوبية.

حليمة يعقوب رئيسة سنغافورة.

الدول غير المدعوة

من بين الدول التي لم تُدع سوريا وفنزويلا لأن لندن ليس لديها حاليًا علاقات دبلوماسية طبيعية مع تلك الدول.

كما لم تدع بريطانيا ممثلين من روسيا أو روسيا البيضاء أو ميانمار بعد أن فرضت عقوبات اقتصادية على تلك الدول.