بسبب صورة بندقية.. قوات الاحتلال تحتجز فلسطينية وتجبرها على خلع قميص طفلها (فيديو)

أجبر جنود الاحتلال الإسرائيلي امرأة فلسطينية على خلع قميص طفلها، بعد أن احتجزوها عند حاجز شارع الشهداء وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأظهر فيديو جرى تدواله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المرأة وهي تخلع قميص الطفل، بعد اعتراض جنود الاحتلال بحجة أن القميص الذي يرتديه رُسمت عليه صورة بندقية، حيث أرغمها الجنود على خلعه ثم استولوا عليه.

وتفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الواقعة التي أظهرت رعب دولة الاحتلال من صورة على قميص طفل.

تصرفات جبانة ومتخلفة وقلقة من رسمة على قميص طفل !! https://t.co/gkpQtSrbHH — 𝑯𝓪𝓵𝓪 𓂆 (@Palestinian768) September 17, 2022

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أرغم جنود الاحتلال المتمركزون على أحد الحواجز العسكرية الطفل يوسف سند يوسف (3 سنوات) على خلع ملابسه واستولوا عليها.

وذكر ذووه، آنذاك، أن الطفل كان عائدًا مع والدته حين أوقفه جنود الاحتلال (على حاجز طورة في منطقة يعبد جنوب غرب جنين) بحجة أن القميص الذي يرتديه عليه صورة بندقية.

خوفهم مضحك

كل الشعب لابسين هالتيشيرت ما رح يلحقوا رعب 🤣 — Sereen 𓂆🇵🇸 (@sereen_L10M) September 17, 2022