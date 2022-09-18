سياسة|فلسطين

بسبب صورة بندقية.. قوات الاحتلال تحتجز فلسطينية وتجبرها على خلع قميص طفلها (فيديو)

18/9/2022

أجبر جنود الاحتلال الإسرائيلي امرأة فلسطينية على خلع قميص طفلها، بعد أن احتجزوها عند حاجز شارع الشهداء وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأظهر فيديو جرى تدواله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المرأة وهي تخلع قميص الطفل، بعد اعتراض جنود الاحتلال بحجة أن القميص الذي يرتديه رُسمت عليه صورة بندقية، حيث أرغمها الجنود على خلعه ثم استولوا عليه.

وتفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الواقعة التي أظهرت رعب دولة الاحتلال من صورة على قميص طفل.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أرغم جنود الاحتلال المتمركزون على أحد الحواجز العسكرية الطفل يوسف سند يوسف (3 سنوات) على خلع ملابسه واستولوا عليها.

وذكر ذووه، آنذاك، أن الطفل كان عائدًا مع والدته حين أوقفه جنود الاحتلال (على حاجز طورة في منطقة يعبد جنوب غرب جنين) بحجة أن القميص الذي يرتديه عليه صورة بندقية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل