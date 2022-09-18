النقل المصرية توقع مذكرة مع “مها كابيتال” القطرية لتطوير محطة حاويات غرب بورسعيد

وقّع وزير النقل المصري كامل الوزير مذكرة تفاهم مع شركة مها كابيتال -الذراع الاستثماري لجهاز قطر للاستثمار- للتعاون في “تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد ورفع كفاءتها”.

وقالت وزارة النقل المصرية في بيان على فيسبوك، اليوم الأحد، إن المذكرة تهدف أيضًا للتوسع في أنشطة المحطة و”رفع قدراتها التنافسية لتتواكب مع أحدث النظم العالمية في مجال إدارة وتشغيل محطات الحاويات عن طريق جذب مشغلين عالميين وخطوط ملاحية عالمية لزيادة حصة المحطة في سوق الحاويات بمنطقة شرق المتوسط”.

وذكر البيان أن مذكرة التفاهم تنص على “عمل دراسات الجدوى اللازمة في مشروعات مشتركة في الموانئ وكمرحلة أولى للتعاون في مجال تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد”.

وأضاف أن وزير النقل المصري بحث مع الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس الاستثمار في أفريقيا وآسيا في جهاز قطر للاستثمار والوفد المرافق له “مشاركة الجانب القطري في تطوير محطات الحاويات الحالية بالموانئ المصرية عن طريق ضخ استثمارات مباشرة لتطوير ورفع كفاءة البنية الفوقية ومعدات التشغيل وتطبيق أحدث نظم التكنولوجيا في الإدارة والتشغيل”.

ونقل البيان عن وزير النقل قوله إن بلاده تهدف لضخ استثمارات في قطاع النقل من خلال “إنشاء محطات بحرية جديدة للبضائع العامة وإنشاء مراكز لوجيستية وموانئ جافة وربطها بخطوط سكك حديدية للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول في الموانئ المصرية”.

ويأتي التوقيع على المذكرة بعد أيام من توقيع قطر ومصر مذكرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الشؤون الاجتماعية، وذلك خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى قطر.

والتقى السيسي خلال الزيارة بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وكبار المسؤولين القطريين، كما حضر افتتاح ملتقى رجال الأعمال القطري المصري.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن السيسي دعا رجال الأعمال القطريين إلى زيارة مصر والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات الاقتصادية.