بعد عامين من اعتقاله دون محاكمة.. السلطات المصرية تطلق سراح الزميل أحمد النجدي

أطلقت السلطات المصرية سراح الزميل في الجزيرة مباشر أحمد النجدي بعد أيام من قرار النيابة إخلاء سبيله.

وأظهرت صور النجدي بعد الإفراج عنه وقد فقد الكثير من الوزن.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، الأربعاء الماضي، إخلاء سبيل الزميل أحمد النجدي بعد احتجازه لأكثر من 700 يوم دون محاكمة.

وكان الزميل النجدي محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 864 لسنة 2020، واعتُقل أثناء سفره في إجازة اعتيادية لزيارة أهله في مصر، في أغسطس/آب 2020.

وأسندت النيابة العامة إلى النجدي تهمًا من بينها “نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، والترويج لأغراض جماعة إرهابية تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها”.

وعانى الزميل أحمد النجدي من مضاعفات مرض السكري الذي يهدّد ببتر قدمه، وخشونة عامة في المفاصل وتآكل في غضاريف الرقبة، ويحتاج إلى حقن في الركبة والعمود الفقري.

كما عانى من ارتفاع ضغط الدم وقصور في الشريان التاجي وعضلة القلب ويحتاج إلى عملية قسطرة في القلب.

وتعتقل السلطات المصرية 3 صحفيين آخرين يعملون في قناة الجزيرة مباشر، هم هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ، واعتُقلوا جميعهم خلال إجازات اعتيادية في مصر خارج نطاق عملهم.

وتطالب شبكة الجزيرة الإعلامية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن صحفييها المعتقلين.