إصابات بالاختناق.. قوات الاحتلال تقتحم مدرسة بنات في القدس وتطلق قنابل الغاز (شاهد)

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، على طلبة مدرسة في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة وأطلقت الغاز المسيل للدموع ما تسبب في حالات اختناق بين صفوف الطلاب والطالبات.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة وأطلقت قنابل الغاز بكثافة على السكان والمدارس، ما أدى إلى إصابة 5 طالبات ومعلمتين بحالات اختناق جراء إطلاق الغاز في محيط المدرسة.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية إصابة طالبات بالهلع والاختناق جراء استنشاق الغاز السام، وقالت مصادر طبية، إن طالبات مدرسة (بنات عناتا) الثانوية أصبن بالاختناق بعد إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز في البلدة.

وقالت مديرة المدرسة نجوى الرفاعي لوكالة الأنباء الفلسطينية إن القوات أطلقت قنابل الغاز خلال الطابور الصباحي للطالبات، مما أدى إلى إصابة 5 منهن بحالات اختناق بالإضافة إلى معلمتين، وتمت معالجتهن ميدانيا.