الزميل أحمد النجدي للجزيرة مباشر بعد الإفراج عنه: كنت أتوقع الموت في أي لحظة (فيديو)

قال الزميل أحمد النجدي الصحفي بقناة الجزيرة مباشر إن الفترة الأولى من تجربة الاعتقال داخل السجون المصرية كانت صعبة للغاية نظرًا لغياب الرعاية الصحية.

وأشار في أول ظهور له عقب الإفراج عنه، الأحد، خلال مقابلة مع برنامج (المسائية) عبر شاشة الجزيرة مباشر، إلى أنه لم يتعرض لأي إهانة أو إساءة خلال تلك الفترة.

وعبّر النجدي عن سعادته البالغة بالإفراج عنه وخروجه من السجن.

وكشف عن أنه كان يتوقع الموت في أي لحظة وأنه في طريقه للقبر طالما ظل داخل المعتقل.

وفي وقت سابق اليوم، أطلقت السلطات المصرية سراح الزميل النجدي بعد أيام من قرار النيابة إخلاء سبيله.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قد قررت، الأربعاء الماضي، إخلاء سبيل النجدي بعد احتجازه لأكثر من 700 يوم من دون محاكمة.

وفي تسجيل مصور عقب الإفراج عنه وجه النجدي الشكر لشبكة الجزيرة الإعلامية وكل من قام بدعمه خلال فترة اعتقاله.

وأظهر “التسجيل المصور” النجدي وقد فقد الكثير من الوزن بعد تجربة الاعتقال المريرة داخل السجون المصرية.





وأضاف النجدي خلال مقابلته مع برنامج (المسائية) أن الأدوية كانت تصله بانتظام، مشيرًا إلى أن سلطات السجن كانت تسمح له بالزيارات الأسرية مرة كل شهر.

وكشف النجدي أنه لم يخضع للتحقيقات خلال فترة اعتقاله، كما أنه لم يمثل أمام القضاء إلا 3 مرات ولم يدل بأي أقوال خلال هذه الجلسات.

وناشد النجدي السلطات المصرية بالإفراج عن باقي صحفيي الجزيرة مباشر المعتقلين، وهم هشام عبد العزيز وبهاء إبراهيم وربيع الشيخ، داعيًا الله أن يفرّج كربتهم.

وأوضح النجدي أنه التقى الزميلين هشام وبهاء في سجن استقبال طره، كاشفًا عن أن عبد العزيز يعاني أوضاعًا صحية ونفسية صعبة للغاية داخل السجن.

وأكد النجدي أن بهاء وهشام يُعاملان بشكل جيد داخل السجن.

يذكر أن الزميل النجدي كان محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 864 لسنة 2020، واعتُقل أثناء سفره في إجازة اعتيادية لزيارة أهله في مصر، في أغسطس/آب 2020.

وأسندت النيابة العامة إلى النجدي تهمًا من بينها “نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، والترويج لأغراض جماعة إرهابية تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها”.

وعانى الزميل أحمد النجدي من مضاعفات مرض السكري الذي يهدّد ببتر قدمه، وخشونة عامة في المفاصل وتآكل في غضاريف الرقبة، ويحتاج إلى حقن في الركبة والعمود الفقري.

كما عانى من ارتفاع ضغط الدم وقصور في الشريان التاجي وعضلة القلب ويحتاج إلى عملية قسطرة في القلب.

وتعتقل السلطات المصرية 3 صحفيين آخرين يعملون في قناة الجزيرة مباشر، هم هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ، واعتُقلوا جميعهم خلال إجازات اعتيادية في مصر خارج نطاق عملهم.

وتطالب شبكة الجزيرة الإعلامية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن صحفييها المعتقلين.