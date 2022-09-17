مقتل 5 عسكريين سوريين في هجوم جوي إسرائيلي على مطار دمشق

قُتل 5 جنود سوريين في هجوم جوي إسرائيلي قرب مطار دمشق فجر السبت وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري تأكيده مقتل 5 عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية، وأضاف “حوالي الساعة 12 و45 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق”.

وقال بيان لوزارة الدفاع السورية إن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم وتمكنت من إسقاط معظم الصواريخ.

ولم يصدر تأكيد رسمي بشأن ما إذا كان الهجوم أثر على عمليات المطار.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا يعلق على تقارير أجنبية، ونادرًا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وكانت غارات جوية إسرائيلية قد استهدفت الشهر الماضي مطار حلب مرتين.

واستهدفت غارات إسرائيلية مطار دمشق ومحيطه فجر العاشر من يونيو/ حزيران، وهي لم تكن المرة الأولى التي يستهدف فيها القصف الإسرائيلي هذا المرفق الحيوي.

وقالت مصادر دبلوماسية واستخباراتية إقليمية لوكالة رويترز إن إسرائيل كثفت هجماتها على المطارات السورية لتعطيل استخدام طهران المتزايد لخطوط الإمداد الجوية لتزويد حلفائها في سوريا ولبنان، بما في ذلك حزب الله، بالأسلحة.

وخلال الأعوام الماضية شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوّية في سوريا قالت إنها استهدفت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني.