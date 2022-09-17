قرغيزستان تشير لقتال عنيف مع طاجيكستان وتعلن مقتل 24 وإجلاء عشرات الآلاف (فيديو)

كشفت قرغيزستان عن اندلاع “معارك عنيفة” أمس الجمعة مع جارتها طاجيكستان، وقالت إن 24 شخصا لقوا حتفهم وأصيب آخرون في أحدث اندلاع للعنف في الاتحاد السوفيتي سابقًا.

وقالت قرغيزستان إن قصف مواقعها مستمر من الجانب الطاجيكي، في حين تدور معارك طاحنة في بعض المناطق.

وتحدثت قيرغيزستان عن اندلاع قتال في إقليم باتكين الجنوبي المتاخم لمنطقة تقع شمال طاجيكستان وهو جيب طاجيكي في قرغيزستان ويمثل نقطة رئيسية في الصراعات الأخيرة.

Нарушая соглашение о прекращении огня, в 12.37 таджикская сторона начала обстрел с использованием минометов и артиллерийских установок позиций кыргызских пограничников в Чон-Алайском районе Ошской области.https://t.co/Zxso5w3pn6 pic.twitter.com/IL2PfFqfTg — ИА 24.kg (@_24_kg) September 17, 2022

اتهامات متبادلة

واتهمت كل من الدولتين الأخرى باستئناف القتال في منطقة متنازع عليها على الرغم من اتفاق لوقف إطلاق النار، وقال حرس الحدود بقرغيزستان إن قواته تواصل صدّ الهجمات الطاجيكية.

ونقلت وكالة (إنترفاكس) الروسية للأنباء عن وزارة الصحة في قرغيزستان قولها في وقت لاحق إن 24 مواطنا لقوا حتفهم وأصيب87 آخرون، ولم توضح حجم الخسائر البشرية في صفوف الجيش.

ونقلت الوكالة عن رئيس لجنة الأمن القومي في قرغيزستان قوله إن الخسائر في صفوف الجيش كبيرة، موضحًا أن “الوضع صعب وفيما يتعلق بما سيحدث غدا لا يمكن لأحد أن يعطي أي ضمانات”.

كما نقلت وكالة أنباء انترفاكس عن وزارة الطوارئ بقرغيزستان قولها إنه تم إجلاء أكثر من 136 ألف مدني ن منطقة الصراع.

ميراث سوفيتي

وترجع قضايا الحدود في آسيا الوسطى بدرجة كبيرة إلى العصر السوفيتي عندما حاولت موسكو تقسيم المنطقة بين الجماعات العرقية التي بقيت مناطق سكانية تابعة لها وسط مناطق عرقيات أخرى في الغالب، ويستضيف البلدان قواعد عسكرية روسية.

وتشهد الحدود بين البلدين والتي لم يتم ترسيمها بشكل جيد اشتباكات بشكل متكرر ولكنها عادة ما تتوقف بسرعة، ويرجع مراقبون السبب في النزاع إلى أن الحكومتين بدأتا تعتمدان “خطابًا شعبويًا قوميًا” ما جعل فكرة تبادل الأراضي بهدف إنهاء الصراع مستحيلة.

В Лейлекский район прибыла первая партия гуманитарной помощи с продуктами. https://t.co/Lzg5332Cn8 — ИА 24.kg (@_24_kg) September 17, 2022

هدنة هشّة

وأشارت كل من قرغيزستان وطاجيكستان إلى أن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بعد القتال العنيف الذي وقع يوم الجمعة، لا يزال ساريًا اليوم السبت بعد عدم إبلاغهما عن وقوع حوادث كبيرة خلال الليل.

لكن حرس الحدود في قرغيزستان تحدث عن تعرض قرية حدودية للقصف لفترة وجيزة بعد سريان الهدنة، وقال إن إحدى القرى تعرضت لقصف بقذائف مورتر لمدة 5 دقائق في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت بعد ليلة هادئة.

ووقعت الاشتباكات بين البلدين بشأن نزاع حدودي الأسبوع الماضي واتهمت كل منهما الأخرى باستخدام الدبابات وقذائف الهاون والمدفعية الصاروخية وطائرات مسيرة لمهاجمة بلدات قريبة.

ولم تعلن طاجيكستان أي أرقام رسمية للضحايا ولكن مصادر أمنية قالت إن ما لا يقل عن 7 لقوا حتفهم يوم أمس الجمعة، وقال حرس الحدود الطاجيكي في بيان الجمعة إن طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة من قرغيزستان قصفت عدة قرى طاجيكية.

وقالت مصادر أمنية طاجيكية إن مسؤولي أمن الدولة من الجانبين، واصلوا المحادثات اليوم السبت لتسوية الصراع.