شارك فيها الآلاف.. مظاهرات في السودان تطالب بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين (فيديو)

شهدت مدن سودانية عدة بينها العاصمة الخرطوم، السبت، مظاهرات جديدة للمطالبة بالحكم المدني في البلاد ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وخرج آلاف المتظاهرين في الخرطوم، وأم درمان (غرب) وبحري (شمال)، بدعوة من “تنسيقيات لجان المقاومة”.

وأغلق المتظاهرون، عددا من الشوارع الرئيسية والفرعية وسط الخرطوم بالحواجز الإسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة، وسط انتشار أمني مكثف.

ولم تغلق السلطات الأمنية الجسور الرابطة بين مدن الخرطوم، وبحري وأم درمان.

وردد المتظاهرون وهم يحملون الأعلام الوطنية هتافات مناوئة للحكم العسكري، مطالبين بعودة الحكم المدني الديمقراطي.

ورفعوا لافتات مكتوب عليها “لا للحكم العسكري” و”دولة مدنية كاملة” و”الشعب أقوى والردة مستحيلة” و”حرية، سلام، وعدالة” و”نعم للحكم المدني الديمقراطي”.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، يعتبرها المعارضون “انقلابا عسكريا”.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدا بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل ذلك، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.