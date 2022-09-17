روسيا تعلن قتل 400 جندي أوكراني.. وبايدن يحذر بوتين من استخدام أسلحة نووية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل 400 جندي أوكراني بضربات نفذتها بمناطق مختلفة من أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان إن “القوات الأوكرانية قامت بمحاولة فاشلة للتقدم باتجاه منطقة برافدينو بمقاطعة خيرسون، وخلال التصدي لهم، قُـضي على أكثر من 120 جنديا ودُمّرت 7 دبابات و13 عربة قتال مشاة”.

وأوضحت أن القوات الروسية استهدفت ألوية ومراكز انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركيف وقضت على أكثر من 50 عنصرا، ودمّرت أكثر من 10 آليات عسكرية.

وأضافت أن ضربات استهدفت مواقع قتالية تابعة للواء المشاة الميكانيكي 58 و93 قرب دونيتسك أسفرت عن مقتل أكثر من 230 جنديا أوكرانيا وتدمير 10 دبابات و23 عربة قتال مصفحة، بحسب المصدر نفسه.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، استعادت القوات الأوكرانية أراضي كانت تحت سيطرة القوات الروسية في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية. وإلى الجنوب والشرق من هناك، ركزت روسيا قواتها على مدى أشهر في إقليمي لوهانسك ودونيتسك لتوسيع الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو منذ عام 2014.

وضع المحطة النووية

وقالت الوزارة الروسية إن الوضع الإشعاعي في زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوربا، ما زال طبيعيا، مشيرة إلى تسجيل حادثتين لقصف أوكراني قرب المنشأة السبت.

لكن متحدثا باسم وزارة الخارجية الأوكرانية نفى قيام قوات بلاده بقصف قرب المنشأة.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات مرارا بقصف محطة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا.

وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قرارا يوم الخميس يطالب روسيا بإنهاء احتلالها للمحطة.

بايدن يحذر بوتين

من جانب آخر، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين من استخدام أسلحة كيميائية أو نووية تكتيكية، بعد الخسائر الكبيرة التي مني بها الروس في عمليتهم العسكرية في أوكرانيا.

وقال بايدن في مقابلة أجرتها معه شبكة “سي بي إس” “لا تفعل. لا تفعل. لا تفعل”.

وجاء ذلك ردًّا على سؤال بشأن احتمال لجوء بوتين، الذي مُني جيشه بخسائر كبيرة في الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية هذا الشهر، إلى أسلحة كيميائية أو أخرى تكتيكية نووية.

وقال بايدن في مقتطفات من المقابلة “ستغيّر وجه الحرب بشكل لا مثيل له منذ الحرب العالمية الثانية”. وأضاف “سيصبحون (الروس) منبوذين في العالم أكثر من أي وقت مضى”.