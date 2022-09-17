حماس: تلقينا دعوة من الجزائر لبحث المصالحة الفلسطينية

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت، تلقيها دعوة رسمية لزيارة الجزائر للتباحث حول سُبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني للوصول إلى المصالحة.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في بيان إن حماس “تلقّت دعوة رسمية لزيارة وفد قيادي للجزائر”، مشيرا إلى أن الوفد سيكون برئاسة “رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية، وبمشاركة عضوي المكتب السياسي ماهر صلاح، وحسام بدران، وممثل الحركة في الجزائر محمد عثمان”.

ولم يفصح برهوم عن المزيد من التفاصيل حول موعد الزيارة أو مدتها.

وفي 11 سبتمبر/أيلول الجاري، قال رئيس المكتب الإعلامي بمفوضية التعبئة والتنظيم التابعة لحركة (فتح) منير الجاغوب، إن الحركة تلقّت دعوة رسمية لزيارة الجزائر.

وأوضح في بيان آنذاك، أن الوفد الذي سيتوجّه إلى الجزائر “سيكون برئاسة نائب رئيس الحركة محمد العالول، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية للحركة روحي فتوح”.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد عقد في 6 يوليو/تموز لقاء جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوفد من حركة حماس يقوده رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

وقبل أشهر، أطلقت الجزائر مساعي وساطة للمصالحة بين مختلف الفصائل الفلسطينية، تمهيدا لمؤتمر يسبق القمة العربية المقررة بالجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويسود فلسطين انقسام منذ صيف 2007، حين انهارت حكومة وحدة وطنية وسيطرت حماس على قطاع غزة، في ظل خلافات لا تزال قائمة مع حركة فتح، بزعامة الرئيس محمود عباس.