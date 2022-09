نيويورك تايمز: الولايات المتحدة تحجب 130 مليون دولار من المساعدات لمصر

نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن مسؤولين (لم تسمهم) أن واشنطن قررت حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية السنوية التي تقدمها للقاهرة، على خلفية ملف حقوق الإنسان.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن وزارة الخارجية وافقت على تقديم 170 مليون دولار لمصر من إجمالي 300 مليون دولار طالب أعضاء في الكونغرس إدارة الرئيس جو بايدن بحجبها على خلفية ملف حقوق الإنسان.

وذكرت أن الموافقة جاءت بعد أن قالت وزارة الخارجية إن القاهرة “حققت تقدمًا واضحًا ومستمرًا فيما يتعلق بإطلاق سراح السجناء السياسيين”.

وتتلقى مصر 1.3 مليار دولار سنويًا كمساعدات عسكرية من الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة على الرغم من ضغط مشرعين كبار من الحزب الديمقراطي لحجب مساعدات بقيمة 300 مليون دولار، حتى تحسن مصر سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وقال سبعة نواب بقيادة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب جريجوري دبليو ميكس، في رسالة بعثوا بها إلى وزارة الخارجية، الثلاثاء، إنهم “قلقون” بشأن الانتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق الإنسان في مصر، حسب الصحيفة.

وأشار المشرعون في رسالتهم إلى تعرض بعض السجناء السياسيين، الذين يحملون إقامة دائمة في الولايات المتحدة، “لسوء المعاملة مثل التعذيب والإهمال الطبي”، وهو ما تنفيه السلطات المصرية.

UPDATE: State Dept. says it will give most of $300 million in conditional military aid to Egypt, despite Democratic lawmakers demanding they withhold all of it b/c of Egypt's human rights abuses. @nytimes has documented some of the abuses. w/ @VivianHYee. https://t.co/if5kATvCgd

— Edward Wong (@ewong) September 14, 2022